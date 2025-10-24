El Equipo Bogotá, protagonista a nivel mundial y en competencias deportivas

El Equipo?Bogotá vive por estos días aroma mundialista, compitiendo con protagonismo y exitosamente en algunos eventos orbitales, y alistándose para este fin de semana de sábado 25 y domingo 26 de octubre de 2025, cumplir con otros, siempre dejando la bandera de Bogotá en lo más alto.

Paracycling, natación con aletas y parapowerlifting se montaron a los podios mundiales, además de ser actores principales con otros atletas que estuvieron entre los 10 primeros; y en otros eventos internacionales, también nuestros deportistas fueron grandes protagonistas.

Igualmente, durante este fin de semana, varios de nuestros deportistas también estarán en eventos mundiales e internacionales, buscando emular a los que ya se consagraron en días pasados.

Podios mundiales del Equipo Bogotá

Con relación a los deportistas que tocaron la gloria en el podio, en Río de Janeiro, Brasil, se realizó el Campeonato Mundial de Paracycling en Pista, con buena participación por Colombia del Equipo?Bogotá. Tras recuperarse plenamente de una lesión que lo dejó fuera más de un año de competencias importantes, incluidos los Juegos Paralímpicos París 2024, Diego Germán Dueñas Gómez volvió por sus fueros y consiguió brillantemente dos medallas de bronce.

La primera la obtuvo en la prueba de eliminación clase C4, con gran estrategia y al final escoltó al francés Gutién Le Reusseau (oro) y al británico Archie Atkinson (plata); luego, en la prueba del scratch, también con mucha inteligencia, se mantuvo entre los primeros y al final entró en el embalaje y quedó tercero después de Atkinson (oro) y Le Reusseau (plata). Por su parte, Paula Ossa rozó el podio y fue cuarta en la eliminación C5, detrás de Claudia Cretti (Italia, oro), la neozelandesa Nicole Murray (plata) y la polaca Anna Harkowska (bronce).

Otro que también se subió al podio un par de días antes, fue Fabio Torres Silva en el Campeonato Mundial de Parapowerlifting en El Cairo, Egipto, en la categoría de los 97 kilogramos, logrando medalla de plata en la categoría de leyenda, y bronce en el total, lo que lo ubica muy bien en el escalafón mundial, metiéndose en el grupo de los que prácticamente tienen ya asegurado su cupo a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028. Y Cristina Poblador fue cuarta en 42 kilogramos.

Y unos días más atrás, Alexander Jiménez había subido a lo más alto dos veces, en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas, realizado en Marina Al Alamein, Egipto; primero ganó el oro en la prueba de un kilómetro superficie, y luego se colgó de nuevo la presea de oro en los 150 metros superficie, para cerrar con una medalla de plata en el relevo mixto de 4×1 kilómetro superficie, con el equipo colombiano en el que también estuvo la bogotana Laura Valentina Saavedra, quien obviamente aportó su esfuerzo para ganar esa presea plateada.

Alexander sumó así su sexto título mundial consecutivo y el octavo en su rico historial deportivo sumado 1 en juvenil, que se resumen así:

2010 en Palma de Mallorca, España, oro en los 6 kms superficie. Juvenil.

2016 en Volos, Grecia, oro en los 6 kms superficie. Mayores.

2022 en Viverone, Italia, oro en los 1.000 mts superficie. Mayores.

2023 en Belgrado, Serbia, oro en los 1.000 mts superficie. Mayores

2024 en Carry Le Route, Francia. Dos oros: en 1.000 y 5.000 mts superficie. Mayores.

2025 en Marina El Alamein, Egipto. Dos oros: en los 1.000 mts y 150 metros superficie. Mayores.

Respecto a los retos mundialistas de este fin de semana, está Jordan Parra en el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista en Santiago de Chile, así como Deivi Camilo Rojas y la pareja Manuela Camargo y Juan Tavera en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Beijing, China.

Puedes conocer: Hasta el 29 de octubre: accede a 600 cupos para esterilizar perros y gatos en punto Universidad Nacional

Más buenas actuaciones del Equipo Bogotá

Respecto a otras buenas actuaciones del Equipo?Bogotá, a nivel internacional, se jugó en el Club de Tenis El Campín el ITF Future Series Copa Bogotá de tenis en silla de ruedas, que ganó Colombia con 2 medallas de oro y 3 de plata. En categoría open, el Equipo?Bogotá le aportó una medalla de oro en dobles femenino con Michelle López y Sofía Valentina Ruiz, dos platas (una con Manuel Sánchez y Sebastián Díaz en dobles masculino, y la otra con Sofía Ruiz en individual femenino).

Y en categoría junior, aportó dos oros con Paula Michelle López en individual femenino, y Darío Martínez en dobles masculino, y una plata con Martín Riaño en dobles masculino junior. Es decir, en total fueron 8 medallas (4 de oro y 4 de plata).

Vale destacar que Michelle y Darío, quienes se alistan para los Juegos Parapanamericanos Junior en Santiago de Chile, habían sido subcampeones en individual juvenil una semana atrás en el ITF Internacional de Barranquilla, y que Michelle, en categoría Open, fue subcampeona en dobles femenino con Sofía Valentina Díaz.

Y en squash, se jugó el torneo The Plains Wakefield PSA 2025, en Estados Unidos, al que nuestro deportista Juan Antonio Irisarri fue invitado con una wild-card al cuadro principal, y terminó siendo gran protagonista siendo subcampeón, eliminando a la siembra 2, el local Salim Khan, y llegar a la final, bastante reñida, en la que cayó ante el experimentado estadounidense Nicholas Spizzirri 3-2, pero demostrando un alto nivel y crecimiento en rendimiento, ratificando su gran potencial.

En Shangai, China, se realizó la Copa Mundo de BMX Freestyle Park&Flatland, en la que Juan Caicedo se ubicó en el puesto 45, ya que, aunque hizo muy buenos trucos, pequeños errores de ejecución y en las caídas, no le permitieron una mejor figuración.

En el plano nacional y el protagonismo del Equipo Bogotá

Se cumplió en Bucaramanga la V Válida Nacional de Squash 2025, con dominio bogotano al lograr 5 medallas de oro, enfatizando su poder especialmente en categoría juvenil, destacando nombres como Verónica Martínez, Santiago Salinas y Kevin Altuzarra, y asegurando la clasificación de 19 deportistas al Campeonato Suramericano de 2026.

En Bucaramanga se disputan los Juegos Nacionales Universitarios ASCÚN 2025, y en el atletismo, la deportista del Equipo?Bogotá, Natalia Linares, ganó la medalla de oro en el salto largo, con 6.42 metros, superando a Estrella Lobo de Magdalena (plata con 5.86 m.) y Leivis Rivas (Antioquia), bronce con 5.85 metros. Ahora, Natalia se enfoca en iniciar su camino a Los Ángeles 2028, con los Juegos Bolivarianos Perú 2025 en diciembre.

También puedes conocer: Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asiste este 24 y 25 de octubre

Bogotá fue sede en el Palacio de los Deportes, del Campeonato Nacional Interligas e Interclubes de Esgrima en todas las categorías, siendo el Equipo?Bogotá segundo detrás de Antioquia (campeón) y por delante de valle (tercero). Los oros bogotanos corrieron por cuenta de Martín Fajardo (florete), Salomón Anzola (sable) y Juan esteban Plazas (espada) en cadetes, Jorge David García en espada juvenil, y Santiago Pachón (florete), Tatiana Prieto (florete), Laskmi Natalia Lozano (espada) y el equipo de florete femenino, en mayores.

En el coliseo El Salitre se disputó el Campeonato Nacional Interligas de Karate U21 y categorías menores, siendo Bogotá segunda, detrás de Antioquia (campeón) y por delante de Valle (tercero). Se destacan medallistas de oro como Violeta Carvajal (dos, en kata y combate categoría cadetes), Juan Pablo Campos, Karen Forero, Ethan Castañeda, Carol Acosta, Juan Barreto, Kenji Samuel Jiménez, Andrés Guecha, María José Forero y el equipo U17 de kata masculino.

La Selección Bogotá Masculina de Fútbol Sala categoría Sub-18, se quedó con el título del Zonal Clasificatorio realizado en la capital, en el coliseo Cayetano Cañizares, dejando en segundo lugar a Boyacá y en tercero a Risaralda, ratificando relevo generacional y apuntando con alto nivel a los Juegos Nacionales 2027.

Gran presentación del Equipo?Bogotá en el Campeonato Nacional Interligas de Natación en Aguas Abiertas, celebrado en Macanal, Boyacá, donde estuvo en el podio y dominó varias pruebas. Logró medallas de oro con Sara Triana tanto en categoría abierta como en juvenil; Luna Restrepo ganó medalla de plata y Nicolás Mejía ganó plata y bronce.

La selección de fútbol para ciegos de Bogotá logró una destacada actuación en los XIX Juegos Nacionales FEDEDIV 2025, en Itagüí, Antioquia, siendo tercera, ratificando su mejora en su proceso, con jugadores nuevos ante la ausencia de tres de los jugadores claves, pero dejando un buen augurio hacia los Juegos Paranacionales 2027 y Juveniles 2028.

La Selección Bogotá Femenina de Baloncesto 5×5 fue subcampeona en el Campeonato Nacional U17 en Medellín, con lo que empieza a afianzar su clasificación hacia los Juegos Nacionales 2027.

En Cali se realizó el Campeonato Nacional Juvenil de Bowling categorías U16 y U18, y el Equipo?Bogotá se mete en segundo lugar, a pesar de las adversidades para su preparación, destacando jugadores como Gregorio Caicedo, Sofía Lizarazo y Alejandro Ospina, proyectando hacia Juegos Nacionales 2027 y Juveniles 2028.

Laura Natalia Correa consiguió medalla de plata en el Campeonato Nacional Interligas de Paraarquería en Medellín, en modalidad compuesta Open U21 y se consolida como uno de los nuevos valores de este deporte en el país y carta bogotana a los Juegos Paranacionales 2027.

Buen panorama para el voleiplaya de Bogotá hacia los Juegos Nacionales 2027, al ganar la II Parada Nacional en Cali, en femenino con la dupla Isabel Alvira y Claudia Galindo, y en masculino con Edgardo Cyelo y Jefferson De la Hoz.