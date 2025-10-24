Petro responde a su inclusión en la lista Clinton: «EE.UU ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia»

–Desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en el marco de la movilización por la Paz, la soberanía y la democracia, el presidente Gustavo Petro respondió a su inclusión en la «Lista Clinton» por parte del Gobierno de los Estados Unidos, afirmando que “para mí ese tipo de actitudes no son más sino la expresión típica de la mafia colombiana durmiendo en Miami con sus aliados de la extrema derecha en la Florida, tratando de arrodillar a un presidente porque no le van a dejar hacer negocios en los Estados Unidos o quizás en ninguna parte del mundo”.

Sobre los efectos de la lista OFAC en su vida crediticia, dijo que no le interesa hacer negocios en Estados Unidos.

“No tengo un dólar en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica”, enfatizó el presidente Petro, acompañado en la tarima por los ministros de su Gabinete.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que “el señor Trump no tiene ni idea de lo que soy yo, ni de lo que pienso, ni de la historia de este país, ni siquiera sabe con claridad en dónde queda Colombia”.

Además, reiteró que durante su Gobierno se han realizado las más grandes incautaciones de cocaína en la historia de la lucha contra el narcotráfico, pero que esta información no la conoce el mandatario estadounidense.

“El señor Trump ataca al líder colombiano que más se ha opuesto al narcotráfico sediento de poder político y de sangre en Colombia. El señor Trump ataca al líder que ha querido construir una democracia del pueblo transparente y sin mafias”, resaltó en su discurso.

Recordó que en su vida política ha denunciado por años con nombre propio a los mafiosos que se sentaban a hacer leyes en Colombia “por la noche mientras en las mañanas ordenaban la masacre y la lista de la gente de su propio pueblo que iban a asesinar”.

El presidente Petro subrayó que el gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia y “ha atacado a quien atacaba la mafia procurando que la propia sociedad norteamericana dejara de consumir tanta cocaína”.

Sostuvo igualmente que que Trump no tiene ni idea de “quién subió los cultivos de hoja de coca en Colombia y quién los ha detenido, quién ha librado una lucha contra las mafias del narcotráfico colombiano en su pretensión de tomarse el poder y quién ha gobernado con el narcotráfico a su lado haciendo políticas que los beneficiaban”.

En ese contexto, se refirió a quienes consideró como los aliados de Trump en Colombia: “Esos -señor Trump- que ahora son sus aliados, se lo voy a decir con todas las letras son la mafia de Colombia. Su aliado es un expresidente que se crió entre la mafia del cartel de los Ochoa de Pablo Escobar que impulsó la legalización de las organizaciones armadas del narcotráfico”.

También atribuyó su inclusión en la lista de la OFAC por las denuncias que hizo sobre la relación de la CIA con la introducción ilegal en Colombia de un software de interceptaciones llamado Pegasus.

“Le dije al pueblo colombiano la verdad de una información que tenía que saber: aparecían transacciones comprobadas con una empresa de Israel, desde Colombia, en donde se compraba un programa criminal de interceptaciones ilegales a nombre de un software que se llama Pegasus”, concretó.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a defender la soberanía nacional y enfatizó que nunca ha tenido comportamientos mafiosos, ni en el país ni en el extranjero. Además afirmó que a Trump no se le responde «arrodillándonos, sino «parándosele firme».

“Al Gobierno actual del señor Trump no se le responde arrodillándonos, se le responde como ya hizo la humanidad: parándose firme y saliendo a la calle a defender los derechos de la gente, los derechos de la democracia a no ser gobernada por tiranías, como ha sucedido… pic.twitter.com/zkDYQdhjfm — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) October 25, 2025

El mandatario sostuvo que “ya ellos entendieron que al lado de la fuerza del dinero y de la fuerza de los misiles, nucleares, muchos, hay otras dos fuerzas que quizás tienen más poder: la palabra que mueve el corazón, la palabra que tiene poder y las multitudes en la calle”.

“Sin armas, multitudes y palabras pudieron, y lo vimos recientemente, detener los misiles y el dinero”, recalcó al referirse a las marchas masivas de la gente en distintas ciudades del mundo en contra del genocidio en la Franja de Gaza.

El jefe de Estado consideró que “si hay un genocidio en el mundo hay que denunciarlo y nunca estar al lado de un genocidio” y agregó que “en Gaza hubo y hay un genocidio”, al igual que ha ocurrido en Colombia.

Sobre este tema señaló que “un presidente de Colombia puso un granito de arena en la lucha que se brindó en el mundo por toda la humanidad para frenar un genocidio y creo que frenamos un genocidio”.

“Nos odian porque fui a la calle a decir que ningún soldado puede disparar contra la humanidad, sino que deben poner sus armas al servicio de todo lo contrario que suene a opresión”, dijo.

“Mi último discurso en la ONU marcó una diferencia y por eso me castigan hoy”, subrayó.

De acuerdo con el presidente Petro, “ese mensaje y esa lección que han aprendido la humanidad y el pueblo de Colombia, tenemos que reproducirla ahora en defensa de Colombia, que está siendo agredida en este momento por las fuerzas de la codicia, por las fuerzas de la tiranía, por las fuerzas mismas de la mafia”.

En este sentido, el jefe de Estado recalcó que “políticos mafiosos de Colombia, no fue así en Brasil, no fue así en México, salieron llorando a suplicarles a los norteamericanos que, por favor, derrocaran el gobierno elegido popularmente por el pueblo de Colombia”.

“Pero nosotros no nos arrodillamos, nosotros no vamos a dar un paso atrás”, puntualizó.

Sobre el motivo de la Marcha por la paz, la soberanía y la democracia, realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá, destacó que el objetivo era convocar “a toda Colombia, al poder constituyente», aclarando que «no para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar”.

“Queremos recoger dos millones y medio de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del Gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio (de 2026) para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, reiteró.

Explicó que no se trata de largos periodos de discusión en un Congreso “que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto”, sino que “tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo”.

“Tres meses, y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia”, anotó.

Estableció que cuando se instale la Asamblea ya no será presidente de Colombia, pero “lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes, que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo, que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana”.

“Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia”, dijo al invitar a los colombianos a que “sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia”.

“Poder constituyente, entonces, un Comité Nacional de fuerzas sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por dos o multiplicado por cuatro”, insistió.

Comentó que espera que tanto las firmas como el proyecto de ley, que contenga todas las reformas que el país requiere, estén listas para radicarlas en el nuevo legislativo “cuando el presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia”.

“Ese día, yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró.

Manifestó que como un ciudadano corriente acudirá a las calles, las plazas, las veredas para que los colombianos voten por sus constituyentes para hacer “las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia”.

“El pueblo es soberano; por lo tanto, ejercer la soberanía del pueblo y la soberanía popular se hace a través del poder constituyente”, afirmó.

“Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones y son de multitudes y son pacíficas”, precisó.

Asimismo, reafirmó su compromiso con las políticas que garanticen justicia social para todos los colombianos y colombianas, y destacó que el sistema de salud impulsado por su Gobierno ha contribuido a reducir la mortalidad infantil por hambre.