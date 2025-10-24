Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes octubre 24, 2025 -Dólar TRM $ 3,858.63 (vigente 25, 26 y 27 de octubre) -Euro $ 4,513.90 -Bitcoin US$ 110.022,10 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 395,37 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,18 -Petróleo Brent US$ 61,45 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAsista este viernes 24 y sábado 25 de octubre a la gran jornada de vacunación en Bogotá Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 24 de octubre de 2025 en Colombia También podría gustarte Economía Contratación de mujeres en puestos senior aumentó solo 3% Iván Briceño viernes septiembre 28, 2018 Judicial Ni Simón ni Sonia pueden hacer parte del Intercambio Humanitario German Hernandez jueves febrero 12, 2009 Nacional La JEP rechaza y condena la masacre de indígenas en el Cauca Ariel Cabrera miércoles octubre 30, 2019 Nacional Canadá, el destino predilecto por los colombianos para estudios superiores Manuel Reyes Beltran viernes marzo 6, 2020