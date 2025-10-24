Asista este viernes 24 y sábado 25 de octubre a la gran jornada de vacunación en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Salud

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa seguimos protegiendo la salud de todos con jornadas de vacunación gratuitas, seguras y accesibles para cada familia. Bogotá se prepara para vivir la Novena Jornada Nacional de Vacunación, que incluye la vacunatón nocturna que se realizará este viernes 24 de octubre, en horarios extendidos y el sábado 25 de octubre de 2025 con jornada ciurna, con el fin de que miles de familias puedan acceder a la inmunización después de sus actividades laborales o académicas.

Durante esta jornada, todos los puntos de vacunación de la ciudad, que están listos para iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación.

Con la vacunatón nocturna ‘¡Vacúnate y sé un vacán!’, Bogotá reafirma su liderazgo en salud pública y prevención, garantizando jornadas gratuitas, seguras y accesibles para todos. Vacunarse no solo protege a cada persona, sino también a toda la comunidad.

Además, de los más de 200 puntos de vacunación que diariamente están disponibles, 42 se suman a esta jornada nocturna. Los horarios varían de acuerdo a cada punto de inmunización, los cuales se pueden consultar en este enlace: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Home/Vacunacion_noct_24-10-25.pdf

“Elevar las coberturas de vacunación es una de las prioridades de esta Administración distrital, no sólo de la Secretaría Distrital de Salud, sino también de los demás Sectores. Por eso, buscamos estrategias nuevas para llegar a quienes no se han vacunado. Todos los días hay 200 puntos de vacunación habilitados, pero este viernes tenemos una gran jornada nocturna para quienes no pueden acudir en horarios diurnos”, afirmó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Durante la jornada estarán disponibles las 21 vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que protegen contra más de 27 enfermedades prevenibles, entre ellas la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), la DPT (difteria, tétanos y tos ferina), la influenza y la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

¡Acércate al punto más cercano y haz parte de una Bogotá más saludable, protegida y con MAS Bienestar!

Uno de los objetivos que tiene esta jornada es lograr vacunar a más de 40.000 niñas y niños, entre 9 y 17 años, contra el VPH. Esta vacuna es fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino, responsable del 99 % de los casos en mujeres y otros tipos de cáncer en hombres, como los de pene, garganta y ano. Esta estrategia refuerza el compromiso de la ciudad con la prevención y el bienestar de toda la población.

“Habrá puntos de vacunación en centros comerciales, parques y otros lugares accesibles. Además, más de 100 equipos móviles recorren los barrios, llevando MAS Bienestar y protección a cada rincón de la ciudad. Hacemos un llamado a padres, madres y cuidadores a que lleven a sus hijos e hijas y logren completar sus esquemas de inmunización”, agregó el subsecretario de Salud Pública.

En Bogotá todos los días son de vacunación, las vacunas son gratis y seguras, asiste en familia a los más de 200 puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS). Consúltalos ingresando o haciendo clic aquí.