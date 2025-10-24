Precios de gasolina y Acpm suben $100 por galón

–Por determinación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, entró a regir este viernes un ajuste de 100 pesos de los precios del galón de gasolina corriente y del Acpm, con lo cual el costo promedio para las 13 principales ciudades del país sube de $15.868 a $15.968 y de $10.685 a $10.785, respectivamente.

Para Bogotá y su zona de influencia, el precio del galón de gasolina a partir de la fecha es de 16.393 pesos y el delDiésel de 11.076 pesos.

Los siguientes son los precios de referencia para el galón de gasolina en el resto de ciudades principales:

Medellín 16.316

Cali 16.403

Barranquilla 16.038

Cartagena 15.996

Montería 16.246

Bucaramanga 16.158

Villavicencio 16493

Pereira 16.341

Manizales 16.368

Ibagué 16.311

Pasto 14.150

Cúcuta 14.366

Promedio PVP precio 15.968

Acpm o Diésel

Medellín 11.098

Cali 11.218

Barranquilla 10.761

Cartagena 10.727

Montería 10.977

Bucaramanga 10.832

Villavicencio 11.176

Pereira 11.159

Manizales 11.145

Ibagué 11.067

Pasto 10.138

Cúcuta 8.832

Precio promedio 10.785

Precios de referencia para el galón de diésel

Bogotá: $9.849 (+0,50 %)

Medellín: $9.826 (+0,50 %)

Cali: $9.872 (+0,50 %)

Barranquilla: $9.762 (+0,50 %)

Bucaramanga: $9.787 (+0,50 %)

Cartagena: $9.744 (+0,50 %)

Cúcuta: $8.624 (+0,47 %)

Pereira: $9.848 (+0,50 %)

Manizales: $9.848 (+0,50 %)

Montería: $9.797 (+0,50 %)

Pasto: $9.578 (+0,50 %)

Ibagué: $9.848 (+0,50 %)

Villavicencio: $9.931 (+0,50 %)

Para hacer esta estimación, la CREG tiene en cuenta variables como el valor del ingreso al productor o importador de estos combustibles, el cual es fijado por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, así como por el Ministerio de Minas y Energía.

“A partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de COP 10.772,52 por galón. Así mismo, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de COP $5,724.28 por galón.