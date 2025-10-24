Precios de gasolina y Acpm suben $100 por galón

    • Economía Nacional

    –Por determinación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, entró a regir este viernes un ajuste de 100 pesos de los precios del galón de gasolina corriente y del Acpm, con lo cual el costo promedio para las 13 principales ciudades del país sube de $15.868 a $15.968 y de $10.685 a $10.785, respectivamente.

    Para Bogotá y su zona de influencia, el precio del galón de gasolina a partir de la fecha es de 16.393 pesos y el delDiésel de 11.076 pesos.

    Los siguientes son los precios de referencia para el galón de gasolina en el resto de ciudades principales:

    Medellín 16.316
    Cali 16.403
    Barranquilla 16.038
    Cartagena 15.996
    Montería 16.246
    Bucaramanga 16.158
    Villavicencio 16493
    Pereira 16.341
    Manizales 16.368
    Ibagué 16.311
    Pasto 14.150
    Cúcuta 14.366
    Promedio PVP precio 15.968

    Bogotá: 16.393
    Medellín: 16.316 (+0,62 %)
    Cali: COP 16.403 (+0,61 %)
    Barranquilla: COP 16.038 (+0,63 %)
    Bucaramanga: COP 16.158 (+0,62 %)
    Pasto: COP 14.150 (+0,71 %)
    Cúcuta: COP 14.366 (+0,63 %)
    Cartagena: COP 15.996 (+0,63 %)
    Montería: COP 16.246 (+0,62 %)
    Pereira: COP 16.341 (+0,62 %)
    Manizales: COP 16.368 (+0,61 %)
    Ibagué: COP 16.311 (+0,62 %)
    Villavicencio: COP 16.493 (+0,61 %)

    Precio promedio para las 13 principales ciudades: COP 15.968
    Para hacer esta estimación, la CREG tiene en cuenta variables como el valor del ingreso al productor o importador de estos combustibles, el cual es fijado por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, así como por el Ministerio de Minas y Energía.

    “A partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de COP 10.772,52 por galón. Así mismo, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de COP $5,724.28 por galón.

