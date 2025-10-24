Precios de gasolina y Acpm suben $100 por galón

–Por determinación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, entró a regir este viernes un ajuste de 100 pesos de los precios del galón de gasolina corriente y del Acpm, con lo cual el costo promedio para las 13 principales ciudades del país sube de $15.868 a $15.968 y de $10.685 a $10.785, respectivamente.
Para Bogotá y su zona de influencia, el precio del galón de gasolina a partir de la fecha es de 16.393 pesos y el delDiésel de 11.076 pesos.
Los siguientes son los precios de referencia para el galón de gasolina en el resto de ciudades principales:
Medellín 16.316
Cali 16.403
Barranquilla 16.038
Cartagena 15.996
Montería 16.246
Bucaramanga 16.158
Villavicencio 16493
Pereira 16.341
Manizales 16.368
Ibagué 16.311
Pasto 14.150
Cúcuta 14.366
Promedio PVP precio 15.968
Acpm o Diésel
Medellín 11.098
Cali 11.218
Barranquilla 10.761
Cartagena 10.727
Montería 10.977
Bucaramanga 10.832
Villavicencio 11.176
Pereira 11.159
Manizales 11.145
Ibagué 11.067
Pasto 10.138
Cúcuta 8.832
Precio promedio 10.785
Bogotá: 16.393
Medellín: 16.316 (+0,62 %)
Cali: COP 16.403 (+0,61 %)
Barranquilla: COP 16.038 (+0,63 %)
Bucaramanga: COP 16.158 (+0,62 %)
Pasto: COP 14.150 (+0,71 %)
Cúcuta: COP 14.366 (+0,63 %)
Cartagena: COP 15.996 (+0,63 %)
Montería: COP 16.246 (+0,62 %)
Pereira: COP 16.341 (+0,62 %)
Manizales: COP 16.368 (+0,61 %)
Ibagué: COP 16.311 (+0,62 %)
Villavicencio: COP 16.493 (+0,61 %)
Precio promedio para las 13 principales ciudades: COP 15.968
Precios de referencia para el galón de diésel
Bogotá: $9.849 (+0,50 %)
Medellín: $9.826 (+0,50 %)
Cali: $9.872 (+0,50 %)
Barranquilla: $9.762 (+0,50 %)
Bucaramanga: $9.787 (+0,50 %)
Cartagena: $9.744 (+0,50 %)
Cúcuta: $8.624 (+0,47 %)
Pereira: $9.848 (+0,50 %)
Manizales: $9.848 (+0,50 %)
Montería: $9.797 (+0,50 %)
Pasto: $9.578 (+0,50 %)
Ibagué: $9.848 (+0,50 %)
Villavicencio: $9.931 (+0,50 %)
Para hacer esta estimación, la CREG tiene en cuenta variables como el valor del ingreso al productor o importador de estos combustibles, el cual es fijado por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, así como por el Ministerio de Minas y Energía.
“A partir del 24 de octubre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será de COP 10.772,52 por galón. Así mismo, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será de COP $5,724.28 por galón.