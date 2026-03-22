Ejército destruye laboratorio que producía más de dos millones de dósis de cocaína en Santander

–En desarrollo de operaciones militares contra las economías ilícitas, soldados del Batallón de Artillería N.º 30, en coordinación con la SIJIN y la Dirección de Antinarcóticos, lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, en la vereda San Miguel de Encerraderos, zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

En el lugar se logró ubicar una infraestructura ilegal compuesta por cuatro construcciones al servicio de las economías ilícitas del narcotráfico, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del grupo armado organizado, GAO, ELN.

Durante la operación fueron hallados 1028 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólida, así como 280 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión y 40 galones de base de coca en solución. Asimismo, se incautaron 2404 galones de sustancias químicas líquidas, entre ellas 2379 galones de acetato de N-propilo y 25 galones de ácido clorhídrico.

En el lugar también se encontraron 330 kilogramos de sustancias químicas sólidas, representadas en 300 kilogramos de soda cáustica y 30 kilogramos de carbón activado, insumos utilizados para el procesamiento del estupefaciente.

Con este resultado operacional se logra una afectación directa a las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico, con un impacto económico estimado en más de 6881 millones de pesos, además de evitar la comercialización de aproximadamente 2.450.000 dosis de cocaína en mercados ilegales.

En otra operación, en la vereda Morretón, municipio de Durania, Norte de Santander, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, al parecer perteneciente al grupo armado organizado Eln.

Durante la operación se incautó mas de una tonelaeda de clorhidrato de cocaína, 192 galones en suspensión y más de 900 galones de insumos químicos, además de abundante maquinaria empleada para la producción del alcaloide.

Este resultado representa una afectación cercana a los 3 mil 550 millones, debilitando de manera significativa las economías ilícitas de este grupo armado organizado.

Las tropas de la Segunda División ratifican su compromiso con la seguridad de Norte de Santander, desarrollando operaciones militares contundentes que permitan debilitar las estructuras del narcotráfico y afectar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que delinquen en la región, contribuyendo así a la seguridad y tranquilidad de las comunidades.