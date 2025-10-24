Régimen de Maduro liberó a 17 colombianos presos en cárceles de Venezuela y los trasladó este viernes a la frontera para reencontrarse con sus familias

–(Foto canciller Yolanda Villavicencio con familiares de colombianos presos en Venezuela). Como resultado de una intensa gestión diplomática de la Cancillería de Colombia, el régimen de Nicolas Maduro dejó en libertad a 17 compatriotas que estaban presos en cárceles venezolanas y los envió este viernes al fronterizo municipio de Ureña, estado de Táchira, donde se reencontraron con sus familias.

La cancillería confirmó en un comunicado que tras meses de diálogo y coordinación diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, bajo el liderazgo de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, logró la liberación de un primer grupo de 17 colombianos que se encontraban privados de la libertad en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

La Canciller @ryvillavicencio se reunió a primera hora con los familiares de los 17 colombianos que estaban detenidos en Venezuela. Posteriormente, se desplazó a la frontera colombo-venezolana para acompañar el proceso de su recepción y retorno al país. #ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/PQ3M7VsMUV — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 24, 2025

Las gestiones se desarrollaron en estrecha colaboración con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, en el marco de una agenda binacional orientada al respeto y la garantía de los derechos humanos de los connacionales.

El proceso contó con el acompañamiento directo del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo Hernández; el cónsul en San Cristóbal, David Gilberto Haddad Clavijo; el cónsul en San Antonio del Táchira, Jesús Alberto Grueso Zúñiga, y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, quienes supervisaron el procedimiento de verificación y liberación que se llevó a cabo en el municipio de Pedro María Ureña, estado de Táchira, Venezuela.

“Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, destacó la ministra Villavicencio.

La Cancillería mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones de personas condenadas en el marco del Tratado de 1994.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su compromiso de continuar utilizando los canales diplomáticos para asegurar que los detenidos reciban asistencia consular, un debido proceso y un trato digno, en concordancia con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

“Seguiremos trabajando con las autoridades venezolanas para que ningún colombiano quede desamparado. La diplomacia también se expresa en gestos humanitarios”, concluyó la ministra Villavicencio.

Lo connacionales liberados serán trasladados a sus lugares de destino u origen, donde recibirán las debidas rutas de atención.

El listado de los colombianos detenidos en Venezuela, entre los cuales figuran los 17 excarcelados este viernes:

Álvaro Javier Ojeda Meléndez

Álvaro Ossa Santa

Arlei Danilo Espitia

Brayan Sair Navarro Cáceres

Carlos Alberto Cañas Carreño

Danner Barajas Luque

David Josué Misse Durán

Edwin Iván Colmenares

Edwin Stiven Rosero Castillo

Javier Giraldo García

Jhonny Johan Villan Virgüez

José Luis de la Asunción Aragón

Juan Pretel Pedroza

Kevin José Saavedra Basallo

Luis Eduardo Quinchía Daza

Manuel Alejandro Tique Chávez

Martin Emilio Rincón Quitián

Nelly Zuleima Sánchez Torres

Óscar Alexander Viera Zárate

Pantaleón de la Asunción Aragón

Royman Santa Burgos

Segundo Manuel Cortés Preciado

Wilson Javier Vargas Jiménez