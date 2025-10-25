Disfrute en familia este sábado 25 de octubre el concierto Un Bosque Encantado

Foto: Teatro El Ensueño

El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), te presenta el concierto ‘Un Bosque En Cantado’ del Colectivo Animal, un proyecto musical que crea canciones para niños de todas las edades, inspiradas en sabidurías ancestrales y usando la voz de los animales como personajes, que llega al Teatro El Ensueño este sábado 25 de octubre de 2025, a las 4 p. m. ¡Entrada con boletería!

El grupo, Colectivo Animal a través del concierto ‘Un Bosque En Cantado’ presenta sus canciones inspiradas en sabidurías ancestrales, sus personajes son representados con voces de animales.

Este concierto es un viaje musical por diferentes lugares de Colombia y del mundo en el que a través de ritmos colombianos como la música llanera, el currulao, la cumbia y otros géneros como el rap, rock, reggae y pop invitan a tratarnos mejor entre nosotros y a encontrar mejores formas de habitar nuestro planeta Tierra.

La música del Colectivo Animal, los ha llevado a diferentes escenarios de Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Perú. La profundidad de sus mensajes y su calidad musical los llevó en 2018 a ser nominados a los Latin Grammys.