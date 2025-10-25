Estos 25 y 26 de octubre hay cierre total de la avenida carrera 68 con autopista Sur por obras 

Foto: IDU.

Para continuar con la obra de construcción de la Troncal TransMilenio en la avenida carrera 68, hay nuevos cierres en la autopista Sur en el sector de Venecia y la Alquería con el fin de dar paso a trabajos de construcción del nuevo puente vehicular. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

En cumplimiento del Contrato IDU-345-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total en sentidos sur a norte y norte a sur de la avenida carrera 68 con Autopista sur para actividades de izaje de viga metálica eje 3, en este punto límete entre las localidades de Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda. (Mapa 1).

De acuerdo con el cronograma presentado, estas actividades se realizarán desde las 9:00 p. m. del sábado 25 de octubre hasta las 0:00 a. m. del domingo 26 de octubre de 2025.

Plan de Manejo de Tránsito

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT:

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público Las personas que circulen en sentido sur – norte por la carrera 53 y desean tomar la avenida carrera 68 para continuar hacia el norte, deberán tomar la diagonal 45B sur al oriente – carrera 52C al norte – autopista Sur al oriente – retorno occidente-occidente a la altura de la avenida carrera 50 – autopista Sur al occidente – carrera 52C al norte – calle 44 sur al occidente por donde se empalman al recorrido habitual. (Mapa 1 – Color verde) .

Las personas que circulen en sentido sur – norte por la carrera 53 y desean tomar la avenida carrera 68 para continuar hacia el norte, deberán tomar la diagonal 45B sur al oriente – carrera 52C al norte – autopista Sur al oriente – retorno occidente-occidente a la altura de la avenida carrera 50 – autopista Sur al occidente – carrera 52C al norte – calle 44 sur al occidente por donde se empalman al recorrido habitual. . Quienes se movilicen en sentido oriente – occidente y toman el retorno de la Autopista sur por avenida carrera 68 para ingresar al sector de Venecia, deberán continuar por la autopista Sur al occidente – calle 44 sur al occidente – avenida Boyacá al sur – diagonal 52 sur al oriente – carrera 54 al norte – diagonal 50 sur al oriente – carrera 53A al norte – diagonal 45B sur al oriente por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 1 – Color azul) .

. Las personas que se desplacen en sentido oriente – occidente por la calle 44 sur y desean tomar la avenida carrera 68 al sur para ingresar al sector de Venecia, deberán tomar la avenida carrera 68 al norte – calle 42A sur al oriente – carrera 52C al sur – calle 43 sur al oriente – carrera 52A al sur – autopista Sur al occidente – calle 44 sur al occidente – avenida Boyacá al sur – diagonal 52 sur al oriente – carrera 54 al norte – diagonal 50 sur al oriente – carrera 53A al norte – diagonal 45B sur al oriente por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 1 – Color magenta) .

. Quienes se muevan en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y continúan por la carrera 53 al sur hacia el sector de Venecia, deberán tomar la autopista Sur al occidente – calle 44 sur al occidente – avenida Boyacá al sur – diagonal 52 sur al oriente – carrera 54 al norte – diagonal 50 sur al oriente – carrera 53A al norte – diagonal 45B sur al oriente por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 1 – Color amarillo). Mapa 1.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los peatones que circulan por el andén del costado oriental de la avenida carrera 68 deberán circular por el andén del costado occidental. ( Mapa 2– color azul).

Los ciclistas que circulan en sentido oriente-occidente y viceversa por la autopista Sur, deberán descender de la bicicleta y compartir con los peatones los andenes oriental y occidental de la carrera 53. (Mapa 2 – color magenta).