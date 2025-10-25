Estos 25 y 26 de octubre hay cierre total de la avenida carrera 68 con autopista Sur por obras 

Para continuar con la obra de construcción de la Troncal TransMilenio en la avenida carrera 68, hay nuevos cierres en la autopista Sur en el sector de Venecia y la Alquería con el fin de dar paso a trabajos de construcción del nuevo puente vehicular. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!
En cumplimiento del Contrato IDU-345-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total en sentidos sur a norte y norte a sur de la avenida carrera 68 con Autopista sur para actividades de izaje de viga metálica eje 3, en este punto límete entre las localidades de Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda. (Mapa 1).
De acuerdo con el cronograma presentado, estas actividades se realizarán desde las 9:00 p. m. del sábado 25 de octubre hasta las 0:00 a. m. del domingo 26 de octubre de 2025.
Plan de Manejo de Tránsito
Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT:
Tránsito peatonal y de ciclistas
Los peatones que circulan por el andén del costado oriental de la avenida carrera 68 deberán circular por el andén del costado occidental. (Mapa 2– color azul).
Los ciclistas que circulan en sentido oriente-occidente y viceversa por la autopista Sur, deberán descender de la bicicleta y compartir con los peatones los andenes oriental y occidental de la carrera 53. (Mapa 2 – color magenta).