    • Bogotá

    Estos 25 y 26 de octubre hay cierre total de la avenida carrera 68 con autopista Sur por obras 

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Por obras cierre en avenida carrera 68 con autopista Sur en Bogotá Foto: IDU.

    Para continuar con la obra de construcción de la Troncal TransMilenio en la avenida carrera 68, hay nuevos cierres en la autopista Sur en el sector de Venecia y la Alquería con el fin de dar paso a trabajos de construcción del nuevo puente vehicular. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

    En cumplimiento del Contrato IDU-345-2020, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total en sentidos sur a norte y norte a sur de la avenida carrera 68 con Autopista sur para actividades de izaje de viga metálica eje 3, en este punto límete entre las localidades de Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda. (Mapa 1).

    De acuerdo con el cronograma presentado, estas actividades se realizarán desde las 9:00 p. m. del sábado 25 de octubre hasta las 0:00 a. m. del domingo 26 de octubre de 2025.

    Plan de Manejo de Tránsito

    Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizar la seguridad a los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito (PMT:

    Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

    •  Las personas que circulen en sentido sur – norte por la carrera 53 y desean tomar la avenida carrera 68 para continuar hacia el norte, deberán tomar la diagonal 45B sur al oriente – carrera 52C al norte – autopista Sur al oriente – retorno occidente-occidente a la altura de la avenida carrera 50 – autopista Sur al occidente – carrera 52C al norte – calle 44 sur al occidente por donde se empalman al recorrido habitual. (Mapa 1 – Color verde).
    • Quienes se movilicen en sentido oriente – occidente y toman el retorno de la Autopista sur por avenida carrera 68 para ingresar al sector de Venecia, deberán continuar por la autopista Sur al occidente – calle 44 sur al occidente – avenida Boyacá al sur – diagonal 52 sur al oriente – carrera 54 al norte – diagonal 50 sur al oriente – carrera 53A al norte – diagonal 45B sur al oriente por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 1 – Color azul).
    • Las personas que se desplacen en sentido oriente – occidente por la calle 44 sur y desean tomar la avenida carrera 68 al sur para ingresar al sector de Venecia, deberán tomar la avenida carrera 68 al norte – calle 42A sur al oriente – carrera 52C al sur – calle 43 sur al oriente – carrera 52A al sur – autopista Sur al occidente – calle 44 sur al occidente – avenida Boyacá  al sur – diagonal 52 sur al oriente – carrera 54 al norte – diagonal 50 sur al oriente – carrera 53A al norte – diagonal 45B sur al oriente por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 1 – Color magenta).
    • Quienes se muevan en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y continúan por la carrera 53 al sur hacia el sector de Venecia, deberán tomar la autopista Sur al occidente – calle 44 sur al occidente – avenida Boyacá al sur – diagonal 52 sur al oriente – carrera 54 al norte – diagonal 50 sur al oriente – carrera 53A al norte – diagonal 45B sur al oriente por donde ingresan hacia Venecia. (Mapa 1 – Color amarillo).

    Por obras cierre en avenida carrera 68 con autopista Sur en Bogotá

    Mapa 1.

    Tránsito peatonal y de ciclistas

    • Los peatones que circulan por el andén del costado oriental de la avenida carrera 68 deberán circular por el andén del costado occidental. (Mapa 2– color azul).
    • Los ciclistas que circulan en sentido oriente-occidente y viceversa por la autopista Sur, deberán descender de la bicicleta y compartir con los peatones los andenes oriental y occidental de la carrera 53. (Mapa 2 – color magenta).
    • Los ciclistas que circulan en sentido occidente-oriente por la autopista Sur  y desean conectar con la ciclorruta de la avenida carrera 68 y viceversa no tendrán cambios en su recorrido habitual. (Mapa 2 – color magenta).

    Por obras cierre en avenida carrera 68 con autopista Sur en Bogotá

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte