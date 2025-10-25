Partido Santa Fe Vs. Millonarios: medidas de seguridad para ingresar a El Campín

Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) desplegará un equipo de gestores y gestoras de diálogo dentro y fuera del estadio El Campín en la localidad de Teusaquillo para el encuentro entre Santa Fe vs. Millonario hoy sábado 25 de octubre de 2025, junto con los integrantes del programa Goles en Paz, quienes acompañarán las actividades antes, durante y después del encuentro.

Además, se contará con la articulación de todas las entidades distritales en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Por decisión de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá, se autoriza el ingreso de hinchas visitantes para este compromiso.

Horarios del Santa Fe vs. Millonario en el estadio El Campín

Instalación del Puesto de Mando Unificado: 2:20 p. m.

Ingreso de elementos de animación: 2:50 p. m.

Apertura de puertas: 3:20 p. m.

Inicio del partido: 6:20 p. m.

Hinchas de Independiente Santa Fe (local)

Ubicación: Lateral sur, oriental general, oriental central y occidental.

Ingreso: Por la calle 57, calle 53 y carrera 30 hacia el costado sur del estadio.

Hinchas de Millonarios (visitante)

Ubicación: Tribunas lateral norte y oriental norte (visitante).

Punto de encuentro: Movistar Arena.

Medidas claves para el ingreso al estadio menores de edad

Tribunas occidental y oriental: mayores de 5 años, en compañía de una persona adulta.

Tribunas lateral norte y sur: mayores de 14 años.

Ingreso digital obligatorio:

Solo se permitirá la entrada con boletas electrónicas emitidas por el equipo local y la tiquetera oficial. No se aceptarán boletos impresos.

Objetos prohibidos:

No se permitirá el ingreso de juegos pirotécnicos, elementos con combustible o gas, globos de helio, sustancias psicoactivas, botas para alcohol, correas con chapa, morrales, linternas láser, armas blancas o de fuego, monedas pegadas, rollos de papel (en tribuna oriental) ni objetos que representen riesgo para la seguridad.

Recomendación: Llegar con anticipación facilita los controles de seguridad y evita contratiempos. Desde la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la convivencia y el disfrute responsable del fútbol.