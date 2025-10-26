Brigada 13 del Ejército suspende permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca hasta este lunes

Foto: Décima Tercera Brigada del Ejército

La Décima Tercera Brigada del Ejército expidió la Resolución 00009070 de 2025, mediante la cual se suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas en Bogotá y en los municipios del departamento de Cundinamarca. La restricción rige desde las 6:00 horas del sábado 25 de octubre de 2025 hasta las 6:00 horas del lunes 27 de octubre de 2025, en el marco de las elecciones y consultas partidistas previstas para este domingo 26 de octubre de 2025.

La disposición está vigente en la ciudad de Bogotá, los municipios de San Juanito y Calvario, Meta, y en el departamento de Cundinamarca, exceptuando las poblaciones de Simijaca, Susa, Fúquene, Medina y Paratebueno.

Esta medida aplicará, salvo las excepciones contempladas en la ley entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de la República, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas acreditas en el país.

Además, reiterar las excepciones contenidas en la Directiva 0005 de 2024, entre las que se encuentran personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como los profesionales oficiales de la reserva, entre otros.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.