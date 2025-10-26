Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 27 y martes 28 de octubre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 27 y martes 28 de octubre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—

Lunes 27 de octubre de 2025

—

Usaquén

Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano

De la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 al Canal Guaymaral

7:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Club Los Lagartos

De la Carrera 72 a la Carrera 81, entre la Calle 93 a la Calle 127A

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

Santa Barbara Central

De la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 a la Calle 127

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

—

Martes 28 de octubre de 2025

—

Engativá

Villas de Granada

De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 110 a la Carrera 114

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

La Sabana, La Pepita

De la Carrera 19 a la Carrera 22, entre la Calle 11 a la Calle 13

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Milenta

De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Tunjuelito

Fátima

De la Carrera 34 a la Transversal 44, entre la Calle 49A Sur a la Calle 51A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Santa Catalina

De la Calle 10 a la Calle 11A, entre la Carrera 80F a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Las Dos Avenidas, Rincón de Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8) y Jardines de Castilla

De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Ciudad Bolívar

Cordillera del Sur, Bella Flor Sur

De la Carrera 19 a la Carrera 24, entre la Calle 75A Sur a la Quebrada la Trompeta.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Usme

Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza De Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe De Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel, La Fiscala, La Reforma

Área 1: De la Calle 66D a la Calle 68A Sur, entre la Carrera 4A a la Carrera 7H

Área 2: De la Calle 75 Sur a la Calle 87B Sur 72 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4

Área 3: De la Calle 87B Sur a la Calle 89C Sur, entre la Carrera 9 a la Carrera 7C Este

6:00 p.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.