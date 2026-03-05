Cortes de luz este viernes 6 de marzo de 2026 en Bogotá y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 6 de marzo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio La Fragua. De la calle 15 Sur a calle 17 Sur entre carrera 31 a carrera 33 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Santander Sur. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 21 Sur a calle 27 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Remanso Urbano. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 82 Sur a calle 84 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de La Candelaria

Barrio La Catedral. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 10 a calle 13 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio La Concordia. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 1 a carrera 3 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Retiro. De la carrera 9 a carrera 12 entre calle 81 a calle 85 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 84 a calle 87 entre carrera 9 a carrera 12 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Prado Veraniego. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 45 a carrera 47 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tibabuyes Occidental. De la carrera 151 a carrera 153 entre calle 142 a calle 144 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Sumapaz

Barrio Chorreras. Vereda Chorreras – Desde las 9:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Barrio Las Vegas. Vereda Las Vegas – Desde las 9:30 a. m. hasta las 7:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Molinos Norte. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 108 a calle 111 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Patricio. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 109 a calle 111 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Tibabita Rural. De la calle 192 a calle 194 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Municipio de Funza, Cundinamarca

Vereda Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.