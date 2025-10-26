No se pierda las actividades de la ciclovía de este 26 de 2025

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 26 de octubre de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte, diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 26 de octubre

Ciclovía te cuida

Realizaremos actividades lúdicas y de preparación para disfrutar del ciclismo de forma segura.

Este domingo domingo 26 de octubre estaremos en:

Parque Fundacional de Bosa

¡Disfruta de las actividades de la Ciclovía!

Ciclovía Alternativa

Estaremos con algunos deportes alternativos y actividades para que puedas conocer y practicarlos.

Este domingo 26 de octubre, estaremos en:

Carrera 9 con Calle 116 – Pickleball y Panna Street

Parque Fundacional de Bosa – Softcombat y Fútbol Tenis

¡Te esperamos para que descubras las nuevas tendencias!

Puntos de Bogotá en Forma en la Ciclovía

Este domingo 26 de octubre, en el punto de Recreovía tendremos diferentes clases para todos los asistentes. ¡Te esperamos!

Estaremos ubicados en:

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional)

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Estaremos enseñando a los usuarios a montar bicicleta. ¡Te esperamos!

El domingo 26 de octubre, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42

Avenida Boyacá con Calle 134

Calle 54 sur con Carrera 95 A

Secretaria Distrital de Salud – Jornadas SPAcios de Cuidado

Este domingo 26 de octubre, en los puntos se dará un enfoque integral de derechos humanos, de género, por curso de vida y territorial, a todas las personas que transitan por el espacio público se dará una guía para la prevención y la detección temprana, identificación del riesgo en salud sexual y salud reproductiva a través de tamizajes para VIH, sífilis y hepatitis B en:

Parque Fundacional de Bosa

Carrera 7 con Calle 60

Carrera 7 con Calle 28

Avenida Boyacá con Calle 52 sur

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 26 de octubre, contaremos con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Calle 40 H sur # 72 R

Carrera 50 con Carrera 24

Carrera 7 con Calle 26

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.

Halloween mágico

Este domingo 26 de octubre, por parte de la organización “Mascotas Cívicas por Colombia” se realizará un desfile de mascotas disfrazadas con sus cuidadores, la temática es acerca de cuentos infantiles, su recorrido iniciará a las 8:00 a.m. en la Carrera 15 con Calle 85 y tomará al norte para finalizar en la Calle 106 (Parque Francia).

SDM – ORVI

Este domingo 26 de octubre, por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad se tendrá un punto en la Av. Boyacá con Calle 152, donde se dará a conocer el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales – ORVI, un servicio gratuito que busca acompañar, informar y orientar a las víctimas de siniestros viales y sus familias en temas sociales, jurídicos y psicológicos.