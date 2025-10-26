¿Fue seleccionado como jurado de votación para este 26 de octubre de 2025? Esto es lo que debe saber

Foto: Registraduría

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y en todo el país, ser jurado de votación representa una de las responsabilidades cívicas más importantes para el buen desarrollo de las elecciones. Este rol ciudadano es fundamental para garantizar la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de sus resultados. Con el calendario electoral en marcha, es clave que los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados por la Registraduría y conozcan tanto sus deberes como las implicaciones legales de no cumplir con esta designación.

¿Quiénes son los jurados de votación?

Los jurados de votación son ciudadanos colombianos mayores de 18 y menores de 60 años que cuenten con al menos décimo grado de escolaridad. En el caso de las elecciones de los Consejos de Juventud, también pueden ser jóvenes mayores de 14 años, seleccionados en representación de la sociedad mediante sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Dónde puedo consultar si soy designado como jurado de votación para las elecciones?

La ciudadanía puede consultar los listados de jurados en las sedes de la Registraduría en todo el país, donde se encuentran publicadas las resoluciones oficiales de nombramiento.

Adicionalmente, como alternativa digital, la Registraduría ofrece una herramienta en su sitio web www.registraduria.gov.co, donde cualquier persona puede ingresar su número de cédula y verificar si fue designada para esta función.

¿Cuáles son las sanciones para las personas designadas como jurados de votación que no asistan a desempeñar esta labor?

Las personas que sean nombradas jurados y no se presenten sin una causa justificada pueden enfrentar sanciones. Si son funcionarios públicos, se exponen a la destitución del cargo. Si no lo son, deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

En el caso de los jóvenes menores de edad designados para elecciones de Consejos de Juventud, la sanción consiste en realizar 40 horas de socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en su comunidad. Esta actividad será verificada por el rector de la institución educativa a la que pertenece el joven.

¿Cuál es el horario de un jurado de votación?

Los jurados deben presentarse puntualmente a las 7:00 a. m. en el puesto de votación asignado. Solo podrán retirarse del lugar una vez finalicen completamente el escrutinio de la mesa, entreguen todos los votos y formularios diligenciados al delegado de la Registraduría, y reciban los formularios E-17 y E-18, que certifican el cumplimiento de su labor.

Quienes resultaron designados como jurados de votación en Bogotá deben tener presente que su papel es determinante en el desarrollo de la jornada electoral. Asumir esta labor con responsabilidad no solo evita sanciones, sino que contribuye a que miles de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con garantías y confianza.