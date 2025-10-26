    • Bogotá

    Llega una jornada de actividad física para personas con discapacidad auditiva este domingo 26 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de instructores dirigiendo actividad física en uno de los parques de Bogotá.Foto: IDRD

    En el marco del Mes de las Personas con Discapacidad, el programa Bogotá en Forma del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) llega con una jornada única en la que el movimiento será el lenguaje común. Este domingo 26 de octubre de 2025, a las 10:30 a. m., el parque Virgilio Barco en la localidad de Teusaquillo será el punto de encuentro para una sesión de actividad física adaptada a la comunidad con discapacidad auditiva, abierta también a acompañantes y ciudadanía en general. ¡Asiste es gratis!

    La actividad busca promover espacios de inclusión y bienestar, donde todas las personas puedan participar activamente sin barreras, esta jornada reafirma el compromiso de Bogotá con una ciudad más equitativa, activa y consciente de la diversidad.

    Bogotá en Forma continúa consolidándose como una estrategia clave para el fomento de estilos de vida saludables, ofreciendo programación gratuita y accesible para todos los públicos. Te esperamos para compartir, disfrutar y movernos juntos por una ciudad más incluyente.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte