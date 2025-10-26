Llega una jornada de actividad física para personas con discapacidad auditiva este domingo 26 de octubre

Foto: IDRD

En el marco del Mes de las Personas con Discapacidad, el programa Bogotá en Forma del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) llega con una jornada única en la que el movimiento será el lenguaje común. Este domingo 26 de octubre de 2025, a las 10:30 a. m., el parque Virgilio Barco en la localidad de Teusaquillo será el punto de encuentro para una sesión de actividad física adaptada a la comunidad con discapacidad auditiva, abierta también a acompañantes y ciudadanía en general. ¡Asiste es gratis!

La actividad busca promover espacios de inclusión y bienestar, donde todas las personas puedan participar activamente sin barreras, esta jornada reafirma el compromiso de Bogotá con una ciudad más equitativa, activa y consciente de la diversidad.

Bogotá en Forma continúa consolidándose como una estrategia clave para el fomento de estilos de vida saludables, ofreciendo programación gratuita y accesible para todos los públicos. Te esperamos para compartir, disfrutar y movernos juntos por una ciudad más incluyente.