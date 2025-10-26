Disfrute en familia el concierto infantil ‘Un son en mi mansión’ en el Teatro El Parque este domingo 26 de octubre

Foto: Idartes

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa la música y el teatro se unen para inspirar a las familias a crear, jugar y disfrutar juntos de la magia del arte. Este domingo 26 de octubre de 2025, el Teatro El Parque de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), abre sus puertas a niñas, niños y familias con el concierto ‘Un son en mi mansión’, una experiencia escénica y musical que invita a descubrir la magia de jugar, cantar y crear desde el hogar. ¡Asiste!

Este espectáculo nace de una idea fundamental: cada casa es una mansión. A través de canciones originales, teatro y clown, la propuesta celebra la imaginación como el recurso más valioso para la diversión familiar, sin importar el tamaño o las condiciones del lugar donde se viva.

La historia está protagonizada por Jazz, una payasa que con su alegría contagiosa invita a los músicos de la banda a jugar y crear canciones a partir de situaciones cotidianas. Durante la función, los asistentes disfrutarán de ocho temas inéditos inspirados en los juegos y miradas de la infancia, acompañados por danza, malabares y una puesta en escena colorida y participativa.