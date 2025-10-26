    • Bogotá

    Disfrute en familia el concierto infantil ‘Un son en mi mansión’ en el Teatro El Parque este domingo 26 de octubre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un grupo de artistas en el escenario del Teatro El ParqueFoto: Idartes

    En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa la música y el teatro se unen para inspirar a las familias a crear, jugar y disfrutar juntos de la magia del arte. Este domingo 26 de octubre de 2025, el Teatro El Parque de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), abre sus puertas a niñas, niños y familias con el concierto ‘Un son en mi mansión’, una experiencia escénica y musical que invita a descubrir la magia de jugar, cantar y crear desde el hogar. ¡Asiste!

    Este espectáculo nace de una idea fundamental: cada casa es una mansión. A través de canciones originales, teatro y clown, la propuesta celebra la imaginación como el recurso más valioso para la diversión familiar, sin importar el tamaño o las condiciones del lugar donde se viva.

    La historia está protagonizada por Jazz, una payasa que con su alegría contagiosa invita a los músicos de la banda a jugar y crear canciones a partir de situaciones cotidianas. Durante la función, los asistentes disfrutarán de ocho temas inéditos inspirados en los juegos y miradas de la infancia, acompañados por danza, malabares y una puesta en escena colorida y participativa.

    Giovanni Alarcón M.
