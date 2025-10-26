El ‘Jardín Encantado’ llega al Jardín Botánico de Bogotá este domingo 26 de octubre

Foto: Jardín Botánico de Bogotá.

Este domingo 26 de octubre de 2025, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis se llenará de color, imaginación y naturaleza con una nueva jornada de ‘El Jardín Encantado’, un evento creado especialmente para que los niños y niñas vivan una experiencia única entre flores, plantas y diversión en Bogotá. ¡Asiste en familia!

Durante la jornada de ‘El Jardín Encantado’, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación que combina arte, ciencia, juego y conciencia ambiental. Habrá espacios como la Isla de pintucaritas, actividades de yoga para niños, y el taller Las pociones de la huerta, donde los pequeños explorarán el mundo de las plantas y sus poderes naturales.

Uno de los momentos más esperados será el concurso de disfraces ecológicos, que invita a los niños y niñas donde lucirán sus atuendos elaborados con materiales reciclados. Los participantes podrán inscribirse previamente a través del siguiente enlace.

La programación también incluye una muestra de danza tradicional y Bollywood Dance, que llenará de ritmo y alegría los senderos del Jardín Botánico de Bogotá además del Cine-foro ‘Semillas que brotan’ en la Maloca, una propuesta para reflexionar en familia sobre el poder transformador de la naturaleza.

El recorrido por este espacio verde se convertirá en una aventura con los recorridos mágicos del Jardín Botánico de Bogotá, diseñados para descubrir sus secretos y dejarse sorprender por la biodiversidad. El evento tendrá un costo de entrada general de $ 6.300 para nacionales y $ 8.400 para extranjeros. Una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y dejar que la imaginación florezca en cada rincón del Jardín Botánico de Bogotá.

La cita es este domingo 26 de octubre de 2025, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en la sede del Jardín Botánico de Bogotá ubicado en la avenida calle 63 #68-95.