Régimen chavista desmiente información sobre supuestos acuerdos previos de Delcy Rodríguez y su hermano con EE.UU para sacar a Nicolas Maduro

–El Gobierno de Venezuela calificó este jueves de noticia falsa, ‘fake news’, un reporte del medio británico The Guardian, en el que se afirma de acuerdos previos a la captura y extracción de Nicolás Maduro, de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y de su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con EE.UU.

La publicación, que es presentada como una exclusiva, afirma a partir de «cuatro fuentes involucradas en altos niveles en las discusiones» –cuyos nombres no se precisan en ningún punto del escrito– que tanto la Rodríguez como su hermano Jorge-, le «aseguraron con antelación y en secreto a funcionarios estadounidenses y cataríes, a través de intermediarios, que acogerían con satisfacción la salida de Maduro».

De acurdo con la información, Catar y miembros de la familia real de ese país habrían actuado como facilitadores de los contactos entre los hermanos Rodríguez y Estados Unidos.

Sin embargo, The Guardian establece que los Rodríguez no tuvieron que ver directamente con la captura de Maduro.

En la información se procura dar consistencia a esa versión, ya refutada por Caracas, a través de menciones a supuestos escepticismos hacia la presidenta interina expuestos privadamente por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, así como a otros informes periodísticos aparecidos en medios como Miami Herald, o alusiones a Mauricio Claver-Carone, quien ejerce como enviado oficial del Departamento de Estado para América Latina.

Ninguno de los dos funcionarios ofreció comentarios al portal británico sobre este asunto.

Del mismo modo, se apela a un artículo de Reuters en el que se afirmó que el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, había entablado conversaciones con funcionarios de la Casa Blanca a espaldas de Maduro.

«Desmentimos categóricamente la información malintencionada publicada en las redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas, que busca la división del alto mando político del país y pretende socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello», precisa un comunicado oficial.

Recientemente, el Ejecutivo venezolano rebatió otras notas difundidas en portales de medios y agencias de noticias, en las que se aseveró que la mandataria interina le impuso una condecoración a un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., que estuvo «en la mira» de EE.UU. durante varios años por supuestos nexos con el narcotráfico y que protegió «su patrimonio» ante un escenario de cambio político en su país. (Información RT).