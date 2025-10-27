Bogotá llega a 61 oros y sigue sumando en los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025

Foto: IDRD

En paranatación, los delfines capitalinos lograron 23 oros y dieron un gran impulso a la actuación del equipo distrital, con excelentes y multimedallistas actuaciones de María Paula Calderón en SB 15, Laura Ladino en S9, Julián Triana, entre otros.

En judo sumaron oros Andrés Cabrera, Atham Giraldo, Camilo Valbuena, Deivismar Hernández, Isabella Martínez y Silvana Vera mientas en karate hicieron lo propio Chayra Villareal y Stefany Acosta, todos los anteriores en la subsede de Palmira.

En Cali, el paratletismo deja platas para Daniela Ramírez en lanzamiento de disco y en tenis de mesa alista finales para varios de los deportistas capitalinos, en los escenarios de estadio Pedro Grajales y coliseo del Pueblo.

En resumen, Bogotá alcanzó cifra récord de 53 medallas en la jornada de este sábado, con cierre de competencias para varias disciplinas. En el medallero general Antioquia y Valle se encuentran igualadas con 76 medallas de oro.