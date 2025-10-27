El código penal castiga con prisión hasta de 20 años a los que accedan carnalmente a menores de catorce años y con penas de hasta 13 años a quienes tengan actos sexuales con menor de catorce años.

El Art. 44 de la constitución ordena que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, abuso sexual, explotación sexual.

El Art. 42 de la Constitución dispone que los hijos tienen derecho a que sus progenitores sean responsables y ordena que los progenitores deben ser responsables y que solo tengan los hijos que puedan sostener y educar en dignidad y en prosperidad.

Esta es la lección 911 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es DEBEMOS PREVENIR EL ABUSO SEXUAL.

La ley considera violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes “todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor.” En los menores de 14 años se presume que no tienen libertad sexual y que todo acto sexual es abusivo.

En las familias, escuelas, colegios, por los medios de comunicación, se debe enseñar y recordar con frecuencia la información dada en esta lección y educar con responsabilidad a los y las infantes y a los y a las adolescentes en el reconocimiento, autocuidado y respeto de su cuerpo con un lenguaje claro, sencillo y comprensible en cada etapa de la vida de la persona para prevenir toda forma de abuso o conductas sexuales inadecuadas.

En Colombia hay grupos de personas que se consideran de avanzada que insisten en terminar con la familia estable, respetuosa de sus tradiciones y hacen apología del libertinaje sexual, del aborto libre, del ataque a la identidad de sexo conforme a la naturaleza, del uso de la sexualidad como mercancía y forma rápida y fácil de conseguir dinero.

En España, la señora Irene Montero, psicóloga y de ideas cercanas a la extrema izquierda, que todo lo destruye y genera caos social, feminista, afín al partido comunista, predica con dolo que “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener sexo con quien quieran”

En Colombia debemos rescatar el respeto en la familia, la unidad en la familia, la estabilidad en la familia así no sea bajo el mismo techo, porque la familia es la célula fundamental de la sociedad y porque Colombia es lo que son sus familias y sus maestros.

Su amigo, abogado y profesor