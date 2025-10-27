Construcción del nuevo puente de la calle 153 con autopista Norte en Bogotá, ya llega a 63 % de avance

Foto: IDU.

Avanzan en un 63.25 % las obras de construcción del nuevo puente de la calle 153 con autopista Norte en Bogotá. El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, hizo seguimiento a la ejecución de este proyecto durante este sábado 25 de octubre de 2025.

El nuevo puente de la calle 153 con autopista Norte, límites entre las localidades de Suba y Usaquén, es obra hace parte de un acuerdo de Valorización 724 de 2018.

Este puente vehicular de la calle 153, ya alcanza un 63.25 % de ejecución. La Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán recibió esta obra en enero de 2024 con apenas 11.23 % de avance, lo que significa que en un año y diez meses la obra ha avanzado cerca de un 52 %.

«Estamos en el puente de la 153 con autopista Norte en la avenida La Sirena. Un proyecto que estaba firmado en 2021 y debía estar terminado en 2023. Cuando llegamos nosotros el año pasado, estaba tan solo en el 11 %. Lo llovemos en 63 %, hemos avanzado mucho en tan solo año y medio más de 50 %. Lo que ha pedido el señor alcalde es que este puente se tiene que entregar el año entrante, el primer semestre y para eso estamos trabajando», señaló el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, durante la visita a las obras.

Datos del proyecto del nuevo puente de la calle 153 con autopista Norte

Longitud total: 363 metros (incluidos los aproches).

Ancho: 20,45 metros.

Tres carriles vehiculares y uno de incorporación.

5 metros del ancho estarán destinados a peatones y ciclistas.

Tendrá 0,45 kilómetros de ciclorruta.

Incluirá 5.198 metros cuadrados de espacio público.

Beneficiará a más de 800 mil personas de las localidades de Suba y Usaquén.

Avances de la obra

Ya fue completamos la fundida del tablero del puente vehicular.

22 columnas en los 7 ejes del puente vehicular.

7 vigas cabezales en los 7 ejes del puente vehicular.

31 vigas longitudinales postensadas distribuidas en los 7 ejes del puente vehicular.

Durante este sábado 25 de octubre de 2025, se llevó a cabo el vaciado de concreto para las vigas diafragma, elementos estructurales que conectan las vigas principales para aumentar la rigidez, correspondientes a los ejes 1 y 2 del puente, con un volumen total de 90 metros cúbicos en el costado oriental.

Se proyecta que esta obra se entregue a la ciudadanía en el segundo semestre del 2026, para conectar por completo la avenida La Sirena de occidente a oriente.