Cayó alias «el viejo», otro implicado en el crimen de Miguel Uribe Turbay

–La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias «el viejo», quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 julio, en el occidente de Bogotá.

El Brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, informó que la captura de este sujeto se logró en un trabajo coordinado con la Fiscalía y la Fuerza Aérea, señalado principal enlace con los determinadores del homicidio Uribe Uribe.

La captura de alias «el viejo», a quien le encontraron cinco celulares, una pistola y un arma larga, se hizo efectiva en la vereda Brisas del Guejar, del municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta.

En las próximas horas una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.