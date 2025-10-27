Así se vivió la conmemoración del Día de la Mujer Raizal en Bogotá

Foto: Secretaría de Integración Social

En el marco de la XXI Semana Raizal, se celebró la conmemoración del Día de la Mujer Raizal, un evento que resaltó el papel fundamental de las mujeres raizales como constructoras de identidad y promotoras de la cultura ancestral.

Bajo el lema «Raizal wumans, bildin dem aidentiti», el encuentro se convirtió en un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de la gastronomía, la estética y la espiritualidad en la preservación de la identidad y la cultura del pueblo raizal.

Durante el evento, se destacó el liderazgo y el aporte transformador de las mujeres raizales con el fortalecimiento de su comunidad. La música y la gastronomía tradicional fueron protagonistas en este compartir de experiencias y saberes, donde se enfatizó la importancia de la herencia cultural y la promoción de la identidad.

Lizeth Carolina Jaramillo, presidenta de la Organización de la Comunidad Raizal con residencia fuera del archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina (ORFA), resaltó la fuerza y la importancia de las mujeres raizales en la preservación de la identidad y la cultura.

La espiritualidad y la identidad

Las mujeres raizales destacaron la espiritualidad como una forma de expresión y construcción de identidad como etnia. La oración tradicional y la fe fueron fundamentales en este espacio de encuentro y reflexión.

La gastronomía y la economía

La gastronomía fue otro tema destacado en el evento, no solo como manifestación de la preservación de la identidad sino también como un aporte importante para la economía del hogar.

La estética y la herencia cultural

La estética tradicional raizal, influenciada por la cultura inglesa, antillana y africana, fue otro tema de discusión. Las mujeres raizales destacaron la elegancia y la belleza de sus peinados tradicionales, heredados de la ancestralidad africana.

La conmemoración del Día de la Mujer Raizal fue un espacio de celebración y reflexión sobre la importancia de la identidad y la cultura raizal y el papel fundamental que juegan las mujeres en la preservación y promoción de esta herencia cultural, un encuentro y diálogos de saberes en el que confluyeron experiencia y conocimientos ancestrales en el que se destacó el papel fundamental de las mujeres como protagonistas y guardianas de las raíces del pueblo raizal a través de la herencia y la promoción de la identidad y las costumbres, transmitidas de generación en generación a través de la gastronomía, la espiritualidad y la estética.