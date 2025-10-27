Daniel Quintero agradece a las 150 mil personas que votaron por él en la consulta popular y confirma que ahora saldrá por firmas para ir por la presidencia

–El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle felicitó a Iván Cepeda y a Carolina Corcho por sus logros en la consulta popular de este domingo y, tras agradecer a las 150 mil personas que votaron por él a pesar de haber se retirado de ese proceso, confirmó que comenzará la búsqueda de firmas para lanzarse a la presidencia de la República, sin partido, de manera independiente.

En su cuenta en X, Quintero Calle, consideró los votos depositados a su favor en la consulta «como un claro mensaje para seguir adelante».

Al respecto, notifica que este mismo día inscribirá su comité de firmas a la Presidencia de la República: «Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos».

Quintero Calle reafirma sus banderas principales para optar por la jefatura del Estado: «Cerrar el congreso corrupto y llamar a una constituyente, acabar con las cámaras de comercio, las notarias, las fotomultas, y romper las roscas que impiden el desarrollo del país».

Quiero felicitar a Iván Cepeda y a Carolina Corcho. A mi hermano @AlexFlorezH, a Laura Ahumada, @AlejandroOcampoG y a @PedroHFlorez que lograron, junto a varios amigos, posiciones destacadas en Senado y Cámara. Gracias a las 150 mil personas que votaron por mí a pesar de mi… — Daniel Quintero ?? (@QuinteroCalle) October 27, 2025

Igualmente Quintero Calle notifica que será candidato refutando al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, quien advirtió que no podrá hacerlo.

Concretamente, Baquero afirmó el pasado 17 de octubre que “el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 señala claramente que si una persona que se inscribió a una consulta renuncia ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo. Eso lo dice claramente y es una norma de carácter estatutaria”.