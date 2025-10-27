Iván Cepeda fue elegido candidato presidencial del Pacto Histórico

–El senador Iván Cepeda se convirtió en el candidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República, en la consulta popular realizada este domingo, al obtener el voto de 1 millón 106 mil 840 de los más de 2,2 millones de personas que acudieron a las urnas. Superó ampliamente a Carolina Corcho, quien logró 652 mil 008 votos.

Iván Cepeda, del Polo Democrático, se impuso con el 65,15% de los votos (1.477.584 sufragios), frente al 29,19% obtenido por la exministra de Salud Carolina Corcho. Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, cuyos votos fueron contabilizados, logró un 7 por ciento de los sufragios

Además de la candidatura presidencial, se definieron los aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes mediante listas cerradas, en una apuesta por consolidar la unidad interna del bloque progresista.

El Pacto Histórico planea realizar una segunda consulta el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones legislativas, para ampliar su coalición con sectores del centro político.

La jornada no estuvo exenta de críticas: tanto el presidente Gustavo Petro como varios precandidatos denunciaron fallos logísticos por parte de la Registraduría, especialmente en mesas saturadas por la afluencia de votantes.

¿Quién es Iván Cepeda?

Iván Cepeda Castro es filósofo y defensor de derechos humanos. Nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962 (63 años), hijo del senador asesinado Manuel Cepeda Vargas y de la activista Yira Castro. Estudió Filosofía en la Universidad de Sofía (Bulgaria) y tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Lyon (Francia).

Ha sido representante a la Cámara (2010–2014) y senador desde 2014. Milita en el Polo Democrático y actualmente hace parte del Pacto Histórico. Es reconocido por su trabajo en la Comisión de Paz del Senado y por su papel en los diálogos con el Eln.

Fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Logró notoriedad por los procesos judiciales contra el expresidente Álvaro Uribe.

En su discurso de celebración del triunfo, Iván Cepeda aseguró que Pacto Histórico es ahora “la fuerza política más grande, más poderosa, más influyente que hay hoy en el país”, y calificó de «indignante, inadmisible, que a estas alturas no tengamos personería jurídica como movimiento político después de semejante votación”.

Por ello hizo un llamado “respetuoso, pero al mismo tiempo vehemente” al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que reconozca su condición legal “sin más dilación”, advirtiendo que se trata de una “franja decisoria en el país” y no un “simple y pequeño grupo de ciudadanos”.

Además notificó que no participará en debates con los otros candidatos presidenciales.

“Tenemos un programa, que he presentado al país el día de ayer y cuyo título es la tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. Está a disposición de todos para que discutamos, porque no voy a ir a debates -lo digo claramente- a insultarnos con otro precandidatos ni a amenazarnos ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país, y no sobre amenazas, insultos, calumnias contra personas y menos contra el presidente Gustavo Petro, quien merece todo el respeto en Colombia y el mundo por su labor como jefe de Estado”, precisó.

Iván Cepeda ganador.

Será el candidato del Pacto Histórico en el frente amplio.

A Carolina Corcho toda mi admiración por tan estupenda y limpia Campaña. Ojalá sea tenida en cuenta en alguna fórmula vicepresidencial.

En senado encabeza @MeDicenWally

Hoy triunfó la democracia… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 26, 2025

Carolina Corcho, derrota en la consulta, felicitó Iván Cepeda y aseguró «que ganó con contundente ventaja la consulta del Pacto Histórico para ser candidato a la Presidencia de la República, cuenta con mi apoyo».

Destacó que a pesar de los obstáculos de la institucionalidad electoral, «logramos sacar adelante la consulta popular como mecanismo democrático para definir nuestras candidaturas», y añadió que «esto deberá estatuirse como mecanismo permanente para definir candidaturas en el progresismo y en todo el sistema político, lo que debe ser impulsado en una reforma política que requiere el país, nadie puede estar por encima de la decisión popular, el bolígrafo debe ser eliminado como mecanismo para definir candidaturas. Debemos ser ejemplo de un orden democrático y de respeto a la participación popular y los acuerdos».

Agradeció «a los cerca de 600 mil ciudadanos y ciudadanas que nos respaldaron con su voto» y dijo que «este es el inicio de un movimiento que busca renovar la política en Colombia» e invitó «a respaldar al candidato del Pacto Histórico, y a su lista al congreso organizada de manera democrática, paritaria y popular».