Petro: “Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica”

–El presidente Gustavo Petro, quien «cómo ciudadano de Colombia y militante del partido creado por el pueblo: Pacto Histórico» hizo uso de su derecho al voto en la consulta popular, celebró el resultado del proceso y proclamó: «Somos la fuerza popular y el nuevo amanecer».

El Presidente @PetroGustavo ejerció su derecho como ciudadano participando en la consulta del Pacto Histórico que se realiza hoy en todo el país. ¡Participar es Democracia! pic.twitter.com/3tVRclrSBq — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) October 26, 2025

Sin hacer mención al ganador de la contienda, el senador Iván Cepeda, el jefe del Estado, a través de su cuenta en X, advirtió:

Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica https://t.co/Z6twL0dMmJ — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

El presidente Gustavo Petro afirmó que el resultado de este proceso «es un mensaje del pueblo colombiano al presidente Donald Trump para que escuché al pueblo y no a «las personas que le han ido a llenar la cabeza de mentiras», las cuales, aseguró «no representan ni a la mamá».

Además, le dijo al mandatario estadounidense que «sentarse a conversar con el verdadero pueblo colombiano es súper clave» y añadió: «Por eso le digo que el programa más eficaz para disminuir la cocaína producida, se llama sustitución voluntaria de cultivos, porque tiene la fuerza de la voluntad del pueblo».

«Solo deténgase a mirar los números con cuidado y se dará cuenta», puntualizó.

Comparar peras con manzanas , el ejercicio ingenuo del diletante. El resultado de hoy significa que sin ser aún elecciones, el Pacto histórico tiene más electores que la mayoría de los partidos políticos en fechas de reales elecciones, imaginen lo que viene. Una candidatura de… https://t.co/tMMj5H2JKX — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025



Previamente, el presidente Gustavo aseguró que el resultado de la consulta popular, «significa que sin ser aún elecciones, el Pacto histórico tiene más electores que la mayoría de los partidos políticos en fechas de reales elecciones, imaginen lo que viene».

Y subrayó la necesidad de impulsar «una candidatura de un Frente Amplio ganador y un congreso de mayoría absoluta del Frente Amplio que apruebe la Asamblea Nacional Constituyente para que la constitución se cumpla y garantice ya los derechos fundamentales de los Colombianos».

Además señaló: «Es importante que ahora se articule el Frente Amplio, les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales de partido verde, la nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto».

Llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipayismo arrodillado para hablar como amigos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

Igualmente indicó a sus críticos: «Llorar y llorar, porque nadie en Colombia en consulta al pueblo y sin ser día de elecciones, mueve un electorado de más de dos millones de personas libres. Quédense con sus encuestas raquíticas, aquí hay puro pueblo de verdad y es libertario».

También trinó: «Te ofrezco un corazón brillante Colombia, de ti estoy enamorado».