Procurador: «Colombia está entendiendo el mensaje de la paz electoral»

–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, entregó un balance positivo de la jornada electoral cumplida este domingo en el país.

«Tengo que manifestar que el operativo que montamos junto con Registraduría, Defensoría y con todos los personeros de Colombia y más de 2.000 servidores activos de la Procuraduría dio buen resultado», destacó el jefe del Ministerio Público.

Al término de la jornada democrática, Eljach Pacheco informó que se recibieron 547 quejas “de las cuales muy pocas se refieren a indebida participación en política de servidores públicos que ya están siendo procesadas” y que con el pasar de las horas muy seguramente irán aumentando.

Recalcó el Procurador que se brindaron garantías para que los ciudadanos tuvieran su derecho al voto al destacar que se hizo una vigilancia rigurosa de los comicios.

“Podemos decir que el proceso electoral de hoy, al igual que el de hace ocho días de los jóvenes, transcurrió en normalidad, se dieron plenas garantías, todo ciudadano pudo votar», señaló.

Por último, el Procurador reiteró que “vamos avanzando en la Paz Electoral, creo que Colombia está entendiendo el mensaje, lo están asimilando, los partidos han ayudado notablemente”, y enfatizó en la importancia que juegan los medios de comunicación en esta estrategia y a quienes agradecido su generosidad “la cual nos va a servir mucho para aclimatar un ambiente de tranquilidad, de concordia, de competencia sana”.?