Bogotá abre 738 oportunidades laborales, la mayoría para personas sin formación superior

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, abrió para esta semana, del 27 de octubre al 1 de noviembre, 738 vacantes para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral. Esta convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo, con 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior.

La oferta disponible contempla 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres. Los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ofreciendo condiciones laborales competitivas.

Adicionalmente, la convocatoria incluye oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden alcanzar hasta 9 SMMLV, dependiendo del cargo y experiencia requerida. Las vacantes cubren sectores como servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, reflejando la diversidad del mercado laboral en Bogotá.

“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aún así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Las personas interesadas pueden registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo http://www.serviciodeempleo.gov.co, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles. También pueden suscribirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para recibir en sus celulares novedades sobre ofertas laborales, ferias y procesos de formación en la ciudad.

Además de la oferta disponible, esta semana se desarrollarán tres ferias de empleo con un total de 330 vacantes adicionales y la Unidad Móvil de Empleo estará presente en la localidad de Bosa, acercando sus servicios gratuitos de orientación laboral y gestión de vacantes. Del 27 al 30 de octubre, la atención se realizará en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (Calle 65 Sur # 78H-51).

Posteriormente, del 31 de octubre al 1 de noviembre, la Unidad se trasladará al CDC Porvenir (Carrera 100 # 52 Sur – 24S). El servicio se prestará de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado hasta las 12:00 m.

Algunos de los cargos disponibles: