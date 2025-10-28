Bogotá abre 738 oportunidades laborales, la mayoría para personas sin formación superior
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, abrió para esta semana, del 27 de octubre al 1 de noviembre, 738 vacantes para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral. Esta convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo, con 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior.
La oferta disponible contempla 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres. Los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ofreciendo condiciones laborales competitivas.
Adicionalmente, la convocatoria incluye oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden alcanzar hasta 9 SMMLV, dependiendo del cargo y experiencia requerida. Las vacantes cubren sectores como servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, reflejando la diversidad del mercado laboral en Bogotá.
“En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aún así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Las personas interesadas pueden registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo http://www.serviciodeempleo.gov.co, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles. También pueden suscribirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para recibir en sus celulares novedades sobre ofertas laborales, ferias y procesos de formación en la ciudad.
Además de la oferta disponible, esta semana se desarrollarán tres ferias de empleo con un total de 330 vacantes adicionales y la Unidad Móvil de Empleo estará presente en la localidad de Bosa, acercando sus servicios gratuitos de orientación laboral y gestión de vacantes. Del 27 al 30 de octubre, la atención se realizará en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (Calle 65 Sur # 78H-51).
Posteriormente, del 31 de octubre al 1 de noviembre, la Unidad se trasladará al CDC Porvenir (Carrera 100 # 52 Sur – 24S). El servicio se prestará de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado hasta las 12:00 m.
Algunos de los cargos disponibles:
- Docente de matemáticas-física
- Supervisora de ventas (puntos físicos)
- Profesional en mercadeo y publicidad
- Asesor comercial (supernumeraria)
- Operador de tienda
- Guarda de seguridad
- Operador de bus
- Auxiliar de planta
- Asesor comercial
- Operario de producción
- Desarrollador
- Developer back y front Jr
- Analista
- Arquitecto
- Consultor
- Auxiliar de habitaciones
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de áreas públicas
- Recepcionistas bilingües
- Gestores de cobranza
- Auxiliar de bodega
- Gestor punto de venta – conductor
- Asesor comercial senior wholesale
- Especialista en operación de plataformas
- Ejecutivo comercial
- Líder de planeación y control financiero
- Operario de confección
- Asociado Jr laboral
- Asesor comercial y soporte técnico
- Analista de comercio exterior
- Profesional senior mercadeo wholesale
- Senior accountant
- Ingeniero desarrollador
- Coordinador de facturación para agencia de aduanas
- Ingeniero de soluciones
- Especialista de operaciones
- Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios
- Servicio de gestoría baja complejidad
- Servicio de gestoría media complejidad
- Líder de mejora continua
- Analista de datos
- Asistente logístico
- Analista planeación
- Auxiliar de carga
- Asesor comercial, ventas
- Profesor sector gastronomía
- Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles
- Profesor sector audiovisual y animación
- Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales
- Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular
- Profesional en educación especial
- Docente de tecnología
- Docente de español
- Docente de preescolar
- Docente de primaria
- Docente de inglés
- Docente de matemáticas
- Docente de física
- Conductor C2
- Auxiliar de ruta