    Bogotá abre 738 oportunidades laborales, la mayoría para personas sin formación superior

    Una persona de la Secretaría de Desarrollo Económico orientado a un ciudadanoFoto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, abrió para esta semana, del 27 de octubre al 1 de noviembre, 738 vacantes para quienes buscan ingresar o reingresar al mercado laboral. Esta convocatoria se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo, con 520 oportunidades dirigidas a personas sin formación superior.

    La oferta disponible contempla 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres. Los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ofreciendo condiciones laborales competitivas.

    Adicionalmente, la convocatoria incluye oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden alcanzar hasta 9 SMMLV, dependiendo del cargo y experiencia requerida. Las vacantes cubren sectores como servicios, comercio, salud, construcción, industria, tecnología y logística, reflejando la diversidad del mercado laboral en Bogotá.

    “En Bogotá estamos generando oportunidades para quienes tienen estudios básicos y aún así cuentan con todo el talento y la motivación para aportar al crecimiento de la ciudad. Nuestro compromiso es que nadie se quede por fuera del empleo formal”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

    Las personas interesadas pueden registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo http://www.serviciodeempleo.gov.co, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles. También pueden suscribirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ para recibir en sus celulares novedades sobre ofertas laborales, ferias y procesos de formación en la ciudad.

    Además de la oferta disponible, esta semana se desarrollarán tres ferias de empleo con un total de 330 vacantes adicionales y la Unidad Móvil de Empleo estará presente en la localidad de Bosa, acercando sus servicios gratuitos de orientación laboral y gestión de vacantes. Del 27 al 30 de octubre, la atención se realizará en el Centro Comercial Gran Plaza Bosa (Calle 65 Sur # 78H-51).

    Posteriormente, del 31 de octubre al 1 de noviembre, la Unidad se trasladará al CDC Porvenir (Carrera 100 # 52 Sur – 24S). El servicio se prestará de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado hasta las 12:00 m.

    Algunos de los cargos disponibles:

    • Docente de matemáticas-física
    • Supervisora de ventas (puntos físicos)
    • Profesional en mercadeo y publicidad
    • Asesor comercial (supernumeraria)
    • Operador de tienda
    • Guarda de seguridad
    • Operador de bus
    • Auxiliar de planta
    • Asesor comercial
    • Operario de producción
    • Desarrollador
    • Developer back y front Jr
    • Analista
    • Arquitecto
    • Consultor
    • Auxiliar de habitaciones
    • Auxiliar de cocina
    • Auxiliar de áreas públicas
    • Recepcionistas bilingües
    • Gestores de cobranza
    • Auxiliar de bodega
    • Gestor punto de venta – conductor
    • Asesor comercial senior wholesale
    • Especialista en operación de plataformas
    • Ejecutivo comercial
    • Líder de planeación y control financiero
    • Operario de confección
    • Asociado Jr laboral
    • Asesor comercial y soporte técnico
    • Analista de comercio exterior
    • Profesional senior mercadeo wholesale
    • Senior accountant
    • Ingeniero desarrollador
    • Coordinador de facturación para agencia de aduanas
    • Ingeniero de soluciones
    • Especialista de operaciones
    • Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios
    • Servicio de gestoría baja complejidad
    • Servicio de gestoría media complejidad
    • Líder de mejora continua
    • Analista de datos
    • Asistente logístico
    • Analista planeación
    • Auxiliar de carga
    • Asesor comercial, ventas
    • Profesor sector gastronomía
    • Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles
    • Profesor sector audiovisual y animación
    • Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales
    • Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular
    • Profesional en educación especial
    • Docente de tecnología
    • Docente de español
    • Docente de preescolar
    • Docente de primaria
    • Docente de inglés
    • Docente de matemáticas
    • Docente de física
    • Conductor C2
    • Auxiliar de ruta

