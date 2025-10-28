Estudiantes de colegio público de Bogotá se comunican con estación espacial

Foto: Secretaría de Educación

Por primera vez un colegio público de Bogotá y del país establece contacto con la Estación Espacial Internacional. Se trata del Colegio de Cultura Popular que, con el apoyo de la NASA y de ARISS Canadá, y el acompañamiento de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), se contactó por radio y sostuvo comunicación con la tripulación.

“Pudimos entrar en contacto con la Estación Espacial y pude hablar con una astronauta en vivo y en directo en el espacio, fue una gran experiencia para todos. Apenas me senté frente a la pantalla a hacerle mi pregunta, sentí como un corrientazo por todo mi cuerpo, sentí nervios, estaba emocionado de poder estar hablando con alguien tan especial e importante, me asusté un poquito pensando en que se me pudiera entender, pero siento que pude hacerlo muy bien”, explicó Santiago García, estudiante del colegio de Cultura Popular.

Un grupo de ocho estudiantes de esta institución educativa y dos estudiantes invitados de los colegios El Jazmín y Benjamín Herrera, de la localidad de Puente Aranda, estableció el contacto. Del otro lado de la llamada, en órbita alrededor de la Tierra a más de 400 kilómetros de altura, la astronauta de la NASA, Zena Cardman, geo bióloga de la NASA y comandante de la misión SpaceX 11, respondió una a una las preguntas que desde su colegio los curiosos estudiantes realizaron.

¿Cuáles criterios se tienen en cuenta para tomar decisiones durante la misión?, ¿cómo se siente estar en el espacio por primera vez?, fueron algunas de las preguntas que hicieron las y los estudiantes que hacen parte del Club de Astronomía Alkimia Cósmica, un proyecto educativo que no solo se limita al estudio y la investigación sobre el espacio, sino que también ha sido implementado transversalmente dentro del programa educativo del colegio, logrando desarrollar un modelo de aprendizaje STEM.

“Fue una experiencia maravillosa. Jamás me imaginé estar en este tipo de cosas. En mi colegio tenemos un semillero de misión astronómica, y gracias al ofrecimiento del colegio Cultura Popular, pude hacer parte de la llamada. En ese momento tuve muchos nervios, porque hablar con alguien que ha llegado tan lejos no es fácil, más cuando mi pregunta era sobre su liderazgo”, afirmó Lina Barbosa, estudiante del colegio Técnico Benjamín Herrera.

Este día será inolvidable para las y los estudiantes que hicieron sus preguntas y hablaron con la comandante Cardman, así como para todos los estudiantes que participaron en la llamada, para el colegio, sus profesores y directivos y para los padres de familia que los apoyaron.