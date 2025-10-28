Jornadas de inscripción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Foto: Brigada 13 del Ejército

El Ejército Nacional, a través de la Décima Tercera Brigada de la Quinta División, invita a los militares víctimas del conflicto armado y a sus familias a participar en las jornadas de inscripción en el Registro Único de Víctimas, caracterización por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, apoyo en la solicitud de acreditación ante la JEP y orientación para acceder a la oferta institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Las jornadas se llevarán a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025, entre las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, ubicada en la calle 21 n.° 44-40 de Bogotá.

Podrán participar integrantes de la Fuerza Pública, en servicio activo o en uso de buen retiro, así como sus familiares, que hayan sufrido hechos victimizantes como consecuencia de violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado.

De igual manera, conforme a lo establecido en la Ley 2421 de 2024, estas jornadas están dirigidas a los militares y sus familiares a quienes les fue negada la inclusión en el Registro Único de Víctimas, brindándoles una nueva oportunidad para su reconocimiento como tales.

Se recomienda contar con los soportes documentales que evidencien las afectaciones físicas y/o psicológicas sufridas, los cuales serán requeridos durante la toma de declaración o el proceso de acreditación.

Para mayor información, pueden comunicarse al celular 310 331 7747 o al correo electrónico victor.alvarezca@ejercito.mil.co