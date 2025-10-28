Brasil: Megaoperativo antidrogas en Río deja al menos 64 muertos, entre ellos 4 policías, y 81 detenidos; banda repelió a uniformados con drones artillados

–Al menos 64 personas murieron, entre ellas cuatro agentes, y 81 fueron detenidas este martes (28.10.2025) en medio de un megaoperativo policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro. El gobernador estatal, Cláudio Castro, calificó la acción como «la mayor operación en la historia de Río de Janeiro».

Fuentes de la gobernación indicaron que entre los fallecidos hay cuatro policías. Los agentes centraron sus operaciones en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas, en los que vecinos han dicho que escucharon tiroteos durante toda la mañana. La operación causó disrupciones en la ciudad, con vías centrales completamente cerradas o bloqueadas.

Medios locales informaron que miembros del Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las bandas más activas del narcotráfico de Brasil, montaron barricadas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad, que según fuentes oficiales han movilizado a unos 2500 agentes y 32 vehículos blindados.

El gobernador Castro aseguró que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos puntos de las favelas. En X (Twitter) publicó videos de estos ataques. «Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas lanzadas por drones», escribió el político en la red social.

Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas cariocas, donde la policía suele enfrentarse a tiros con traficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado. En 2024, alrededor de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día.

De acuerdo al primer balance del operativo de este martes, en el que la Policía también desplegó helicópteros y aviones no tripulados, hasta ahora la operación ha dejado, además de los 64 muertos, un total de 81 personas detenidas y, además, ha sido incautadas unas 50 armas de fuego, entre las que hay 42 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. «Los batallones están en estado de atención y alerta ante posibles represalias», indicó el gobernador. (Información DW).