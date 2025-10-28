Cortes de luz este miércoles 29 de octubre de 2025 en Bogotá, Soacha, Cajicá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 29 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cajicá y Zipaquirá.

Zipaquirá, Soacha y Cajicá



Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Compartir. De la calle 64 sur a la calle 66 sur entre la carrera 18 a la carrera 20 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 10:45 a. m.

Barrio Millán. De la carrera 18 a la carrera 20 entre la calle 63 sur a la calle 65 sur – Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Mochuelo Alto Rural. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 117 sur a la calle 119 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Sumapaz. De la calle 64 sur a la calle 68 sur entre la carrera 17 a la carrera 19 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Capellanía. De la calle 21 a la calle 24 entre la carrera 72 a la carrera 75 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Charco. De la calle 16 a la calle 18 entre la carrera 136 a la carrera 138 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Comuneros. De la calle 2 a la calle 4 entre la carrera 33 a la carrera 35 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Inglés. De la carrera 28 a la carrera 33 entre la calle 40 sur a la calle 42 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Mirandela. De la carrera 54 a la carrera 56 entre la calle 184 a la calle 187 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San José de Bavaria. De la calle 174 a la calle 184 entre la carrera 69 a la carrera 71 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio San Patricio. De la calle 111 a la calle 117 entre la carrera 14 a la carrera 19 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Bárbara Occidental. De la carrera 16 a la carrera 18 entre la calle 115 a la calle 117 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Villa Anita. De la carrera 1 a la carrera 3 entre la calle 115 sur a la calle 117 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha (Comuna 1), Cundinamarca

Barrio Pretensados Bogotá. De la calle 26 sur a la calle 29 sur entre la carrera 12 a la carrera 17 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Sector Río Grande – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. Sector Paso Ancho – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.