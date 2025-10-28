EE.UU. intentó reclutar a piloto de Nicolas Maduro para sacarlo de Venezuela y secuestrarlo, asegura agencia de noticias AP

–Estados Unidos intentó llevar a cabo, sin éxito, un sofisticado plan para supuestamente captar a un piloto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según reveló la agencia de noticias estadounidense AP.

La esencia de la operación reposaba en el general de brigada Bitner Villegas, piloto del avión presidencial quien debía encargarse de desviar la aeronave de manera subrepticia para aterrizar en un lugar donde el mandatario pudiera ser detenido por las autoridades estadounidenses.

Los detalles de este supuesto plan fracasado han sido revelados por la citada agencia, que sostiene haber entrevistado a tres funcionarios estadounidenses, en ejercicio y retirados, y a un opositor de Maduro. Además, habría revisado los supuestos mensajes entre Villegas y el agente estadounidense encargado de captarlo, Edwin López.

El origen de un plan

El origen del plan se remonta al 24 de abril de 2024, cuando un informante habría manifestado a la Embajada de EE.UU. en República Dominicana que poseía información sobre los aviones Dassault Falcon 2000EX y Dassault Falcon 900EX, pertenecientes a la Presidencia venezolana, a los que había que hacerles mantenimiento.

López, quien fungía como agregado en la Embajada y agente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), habría sido el encargado de comunicarse con el informante y localizar las aeronaves, que posteriormente fueron confiscadas entre septiembre del año pasado y febrero de este año por el Departamento de Justicia estadounidense, lo que fue tildado de «piratería» y de «robo descarado» por Caracas.

En medio de ese proceso, refiere AP, López habría tenido una «epifanía» sobre la posibilidad de persuadir al piloto del avión presidencial para que dirigiera al mandatario a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran capturarlo.

¿Cómo pretendían captar al piloto?

López habría sido autorizado por sus superiores y por las autoridades dominicanas para mantener conversaciones con los pilotos venezolanos de las aeronaves. Su especial atención fue puesta en Villegas.

Conforme a lo referido por AP, tras una conversación con el agente de Washington, el general de brigada venezolano habría empezado a «tensarse», mientras que sus piernas temblaban nerviosamente.

En este intercambio, que habría sido grabado de forma oculta por López, Villegas habría admitido que era piloto del fallecido presidente Hugo Chávez y de Maduro, además de supuestamente dar «detalles sobre las instalaciones militares venezolanas que había visitado».

Al terminar la charla, de acuerdo con fuentes anónimas, López habría hecho su propuesta y le habría prometido al piloto presidencial hacerlo «muy rico» y lograr que se ganara «el cariño de millones de sus compatriotas». Como posibles destinos elegidos para la captura de Maduro, se habrían puesto sobre la mesa República Dominicana, Puerto Rico o la base de Guantánamo, en Cuba.

Según el escrito, Villegas no respondió, pero le dio su contacto telefónico.

López concentró sus esfuerzos en contactar telefónicamente al piloto. Según la agencia estadounidense, habrían intercambiado mensajes una docena de veces pero la conversación no producía los frutos que el agente estadounidense quería.

En julio de 2025, López se jubiló pero siguió adelante con el plan. A estos efectos, contactó con políticos de la oposición venezolana residentes en el extranjero, en quienes encontró colaboradores dispuestos.

Villegas fue tentado por López a cobrar la recompensa de 50 millones de dólares que ofrece EE.UU. por la captura del mandatario venezolano –al que acusa sin pruebas de liderar un cártel de narcotráfico–, con un texto en el que le decía que «aún quedaba tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar del lado correcto de la historia». Se quedó esperando una respuesta que nunca llegó.

El pasado 18 de septiembre, López le habría escrito nuevamente al piloto venezolano preguntándole a dónde iba, pero lo hizo desde un nuevo número de teléfono. «Quién es?», habría respondido Villegas. López insistió en su propuesta, pero habría sido tachado de «cobarde». «Los venezolanos somos de otra calaña. Lo último que somos es traidores», habría escrito Villegas.

El exfuncionario estadounidense se habría jugado una última carta: aparentemente, le envió una foto de ambos tomada durante la conversación que sostuvieron en República Dominicana y habría mencionado a los hijos de Villegas por nombre y apellido, a quienes, según él, les esperaba un mejor futuro en EE.UU. Entonces, Villegas habría bloqueado su número.

En este punto, era obvio que Villegas no se sumaría al plan y pretendieron amedrentarlo con la difusión de mensajes presuntamente comprometedores en las redes sociales, en una operación que capitaneó Marshal Billingslea, un exfuncionario de seguridad nacional de EE.UU. descrito por AP como «un aliado cercano de la oposición venezolana» que habitualmente escribe mensajes denigrantes contra Maduro.

«Aquí no hay deserción»

Un video publicado en septiembre pasado por el ministro de Defensa venezolano sugiere que este plan fracasó, sin que se den más detalles. En el clip, grabado durante un acto militar en la base de Fuerte Tiuna, Padrino López afirmó que «ante las falsas informaciones que buscan desestabilizar la patria», el compromiso de los comandantes venezolanos «está más fuerte que nunca».

Más adelante en el registro, el ministro de Defensa se refirió al «jueguito de la desestabilización y la guerra cognitiva, que tienen contra la Fuerza Armada, contra las instituciones, contra la democracia venezolana».

Para despejar toda sombra de duda, agregó información sobre el militar venezolano que habría intentando captar EE.UU., según AP. «Por ahí está también Bitner Villegas, general de brigada, piloto de nuestro comandante en jefe, también desertado por ustedes [EE.UU. y sus operadores mediáticos]. Pero aquí no hay deserción, aquí hay vida, combate, alma profunda».

Asimismo, Villegas apareció en el popular programa televisivo ‘Con el Mazo Dando’, conducido por el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello.

Cabello se burló de los informes según los cuales habría abandonado las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se refirió a él y a otro general mencionado en publicaciones de redes sociales como «patriotas vergatarios [extraordinarios], a toda prueba».

«Aparecen ellos trabajando junto al pueblo, como siempre lo han hecho […] y después esos bichos [operadores mediáticos] no tienen ninguna vergüenza. Se los presento de cuerpo presente, escuálidos palangristas», fustigó en septiembre pasado, mientras las cámaras enfocaban a los dos altos oficiales. (Información RT).