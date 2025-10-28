EE.UU. bombardeó cuatro «narcolanchas» más en el Océano Pacífico con saldo de 14 ocupantes muertos; hay un sobreviviente

–El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reportó este martes, a través de X, que la víspera, bajo la dirección del presidente Donald Trump, la fuerza militar estadounidense llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por «Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que traficaban narcóticos en el Pacífico Oriental».

«Los cuatro barcos eran reconocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban narcóticos», agregó.

Indicó que «ocho narcoterroristas varones estaban a bordo de los barcos durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas varones estaban a bordo del barco durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas varones estaban a bordo del barco durante el tercer ataque» y puntualizó que «un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, y un sobreviviente».

Además destacó que «todos los ataques se produjeron en aguas internacionales y ninguna fuerza estadounidense resultó herida».

Respecto al sobreviviente, señaló que el USSOUTHCOM inició inmediatamente los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR) y que las autoridades de la RAE mexicana (Real Academia Española de Vela) aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate».

Finalmente afirmó que el Departamento de Guerra «ha pasado más de DOS DÉCADAS defendiendo otros países de origen. Ahora estamos defendiendo el nuestro. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos en red y luego los cazaremos y mataremos», replicando declaraciones del presidente Donald Trump.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

(Información directa Departamento de Guerra EE.UU vía X).