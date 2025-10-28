Kenia: Avioneta se precipitó a tierra y perecieron todos sus once ocupantes

–(Captura de video @trrnewsng). Una avioneta que partió de la costa de Kenia se estrelló este martes y causó la muerte de las 11 personas a bordo, en su mayoría extranjeras.

La aerolínea keniana Mombasa Air Safari informó que en el accidente, que se registró en el condado de Kwale, en el sureste de Kenia, perecieron ocho ciudadanos húngaros, dos alemanes y un tripulante keniano, el capitán.

A light aircraft carrying tourists to the Maasai Mara National Reserve crashed shortly after takeoff from Diani. Authorities confirm there are no survivors. The airline, Mombasa Air Safari, states 11 people were on board: eight Hungarians, two Germans, and the Kenyan pilot. pic.twitter.com/9RDBGUVXz4 — TRR NEWS (@trrnewsng) October 28, 2025

«Lamentamos profundamente informar que no hay supervivientes. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por este trágico suceso», señaló la compañía en un comunicado recogido por medios locales.

«Nuestra principal prioridad en este momento es brindar todo el apoyo posible a las familias afectadas», dijo el presidente de Mombasa Air Safari, John Cleave.

Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) wishes to confirm that an aircraft registration number 5Y-CCA, on its way from Diani to Kichwa Tembo crashed at 0530Z. pic.twitter.com/GXBIe9TP1V — Kenya Civil Aviation Authority (@CAA_Kenya) October 28, 2025

Previamente, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, por sus siglas en inglés) había confirmado el accidente de la aeronave, que volaba desde Diani, en la costa sur del país, hacia Kichwa Tembo, una base aérea situada en la reserva natural del Masái Mara.

La KCAA informó inicialmente de que a bordo viajaban doce personas, aunque la aerolínea precisó después que, según su información, eran once.

«Las agencias gubernamentales se encuentran en el lugar del accidente para determinar la causa del siniestro y sus repercusiones», indicó la KCAA en un comunicado difundido en la red social X.

El Secretario de Gabinete – Asuntos de la Juventud, Economía Creativa y Deportes de Kenia, publicó la foto de la avioneta siniestrada en un mensaje en X, en la que extendió sus condolencias a los afectados por el trágico accidente.

I extend my profound condolences to the bereaved families and all those affected by the tragic aircraft accident in Matuga, Kwale County. My prayers and deepest sympathies are with the bereaved, the injured, and all those affected by this tragedy. Inna lillahi wa inna ilayhi… pic.twitter.com/OwauyCFDkP — H.E Salim_Mvurya, EGH. (@Waziri_Mvurya) October 28, 2025

TRADUCCIÓN: Extiendo mis más profundas condolencias a las familias afligidas y a todos los afectados por el trágico accidente aéreo en Matuga, condado de Kwale. Mis oraciones y mi más sentido pésame están con los afligidos, los heridos y todos los afectados por esta tragedia. (Información DW).