Fue aceptada la renuncia de Eduardo Montealegre y encargado del Ministerio de Justicia Augusto Ocampo Camacho

–Debido que el presidente Gustavo Petro partió para una gira por Arabia Saudita, Egipto y Catar, para fortalecer las relaciones diplomáticas y avanzar en acuerdos estratégicos sobre comercio y transición energética, fue el ministro de Justicia, Guillermo Alfonso Jaramillo, el que aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia.

Lo hizo a través del Decreto 1143 de este lunes 27 de octubre, en su calidad de ministro encargado de las funciones presidenciales, y en el mismo encargó de la cartera de justicia a Augusto Ocampo Camacho, actual secretario Jurídico de la Presidencia de la República.

Ocampo Camacho es abogado de la Universidad Católica de Colombia, con especialización en Investigación Criminal y formación en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Internacional y desarrollo estratégico del caso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cuenta con amplia trayectoria en la rama judicial, donde se ha desempeñado como juez penal de circuito, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez del Tribunal Superior de Bogotá. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, entre ellos director Distrital de Asuntos Disciplinarios en la Alcaldía de Bogotá y Fiscal 5 de la JEP.

También se desempeñó profesionalmente como abogado en el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en la Alcaldía de Ibagué, en la Empresa de Energía de Bogotá y en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Desde abril de 2025 fue nombrado como secretario Jurídico de la Presidencia de la República, cargo desde el cual lidera la asesoría legal al Ejecutivo nacional; además, ejerció como ministro de Justicia y del Derecho encargado entre mayo y junio de 2025 y recientemente como superintendente de Notariado y Registro encargado.