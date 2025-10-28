Millares de pájaros fueron atrapados en el «ojo» del huracán Melissa, revelan «cazadores» de ciclones

–Cazadores de ciclones del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. detectaron recientemente que hay miles de pájaros atrapados en el ojo del huracán Melissa. La presencia de aves «en la pared del ojo» fue advertida cuando se dedicaban a proporcionar información sobre la velocidad, el carácter y la ubicación del vórtice.

El descubrimiento «subraya el profundo impacto ecológico que el huracán Melissa tendrá en la biodiversidad de Jamaica: nuestros arrecifes de coral, manglares y ecosistemas terrestres», explicó Donovan Campbell, profesor de geografía ambiental en la Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica, quien ha dirigido estudios climáticos para las Naciones Unidas.

BREAKING: The Hurricane Hunters have found BIRDS in Melissa's eye. Tens of thousands have likely been sucked into the eye, unable to fight against the strong inward winds. Most of these bird are trapped. Sometimes they can’t escape until the storm weakens, unless they encounter… pic.twitter.com/lCxCAhZaWG — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) October 27, 2025

TRADUCCIÓN: ÚLTIMA HORA: Los cazadores de huracanes han encontrado PÁJAROS en el ojo de Melissa.

Es probable que decenas de miles de personas hayan sido absorbidas por el ojo, incapaces de luchar contra los fuertes vientos internos.

La mayoría de estas aves están atrapadas. A veces no pueden escapar hasta que la tormenta se debilita, a menos que encuentren una isla y puedan refugiarse en tierra.

¡Durante el Gran Huracán de 1938, las aves tropicales fueron transportadas hasta Nueva Inglaterra!

Sobre el océano abierto, las aves no tienen dónde aterrizar. Algunos caen del cielo y mueren de agotamiento.

Cientos de pájaros descienden habitualmente sobre barcos y barcazas que navegan a través del ojo de una tormenta. Después de todo, las aves no pueden encontrar otro lugar donde aterrizar y descansar; un barco en el mar es una plataforma en la que pueden recuperarse brevemente.

Durante el huracán Ian en 2022, fui testigo de bandadas de pájaros en el ojo que parecían desorientados.También vi pájaros en el ojo de Idalia en 2023. También podemos detectar rutinariamente aves en el radar a los ojos de los huracanes.

——————————————————-

«La tormenta amenaza con revertir décadas de progreso en la restauración y conservación de los ecosistemas», insistió el experto, citado por The New York Times. El medio indica que las aves migratorias terminan en huracanes al verse arrastradas por la fuerza de los vientos. Desafortunadamente, una vez que llegan al ojo de la tormenta, donde las condiciones son relativamente tranquilas, quedan rodeadas por un muro de viento que les impide escapar de ahí.

La noticia ha sido compartida en las redes sociales por el meteorólogo Matthew Cappucci, quien explicó que «decenas de miles [de aves] probablemente han sido absorbidas por el ojo, incapaces de luchar contra los fuertes vientos que soplan hacia adentro». «A veces no pueden escapar hasta que la tormenta se debilita, a menos que encuentren una isla y puedan refugiarse en tierra», agregó.

Tras mencionar que no se trata de un fenómeno inusual, Capucci comentó que en alta mar las aves no tienen donde aterrizar para escapar de un huracán. «Algunas caen del cielo y mueren de agotamiento. Los barcos y barcazas que navegan bajo el ojo de una tormenta suelen ser atacados por cientos de aves. Al fin y al cabo, no encuentran otro lugar donde posarse y descansar; un barco en alta mar es una plataforma donde recuperarse brevemente», concluyó. (Información RT).