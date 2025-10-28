El huracán Melissa se debilita ligeramente tras tocar tierra en Jamaica

–(Imagen NOAA-RT). El huracán Melissa se degradó a categoría 4 pocas horas después de tocar tierra en Jamaica, aunque las autoridades mantienen las alertas por vientos intensos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que sigue siendo un huracán importante muy peligroso con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora que traerán vientos dañinos, inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra a muchas partes del Caribe durante los próximos días.

Según el NHC, Melissa —el huracán más poderoso de la actual temporada atlántica— tocó tierra cerca del mediodía en Jamaica con categoría 5, alcanzando vientos de hasta 295 km/h (185 mph). Actualmente se encuentra 15 kilómetros al sur de la Bahía de Montego y avanza hacia el noreste a unos 13 km/h. Pese a su debilitamiento, el organismo advirtió que los efectos catastróficos persisten y pidió a la población mantenerse refugiada hasta nuevo aviso.

#EnVivo I Así avanza el poderoso huracán Melissa por Jamaica y Cuba El fenómeno se desplaza con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora. https://t.co/IZmYp2E9ba — Sepa Más (@Sepa_mass) October 28, 2025



De acuerdo con estimaciones de la Cruz Roja Internacional, unas 165.000 personas se encuentran en riesgo directo por el paso del ciclón, mientras que el 35 % de la isla permanece sin electricidad debido a los daños en la red pública de energía de Jamaica.

El primer ministro Andrew Holness advirtió en una rueda de prensa que «no hay infraestructura en la región que pueda resistir un huracán de categoría 5». Y señaló que el desafío será la velocidad de recuperación tras el desastre, reportó Time.

En una conferencia conjunta, el ministro de Administración Local, Desmond McKenzie, pidió a la población «tomar en serio» las órdenes de evacuación y confirmó que unas 6.000 personas están alojadas en los 382 refugios actualmente activos, de los más de 800 habilitados.

El NHC informó que Melissa continuará desplazándose hacia el norte-noreste en las próximas horas y podría afectar zonas del oriente de Cuba y el sureste de Bahamas, con tendencia al debilitamiento. República Dominicana enfrenta lluvias intensas e inundaciones en varias localidades, informó Listín Diario.

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana. Aunque se trata del tercer huracán de categoría 5 de la temporada en el Atlántico, después de Erin y Humberto, Melissa es el primero que toca tierra.(Información RT).