Otras 36 medallas para Bogotá en los Intercolegiados de Cali y Palmira

Foto: IDRD

La séptima jornada de la fase final de los Juegos Intercolegiados entregó excelentes noticias a la delegación de Bogotá que conquistó 36 medallas con protagonismo de la paranatación la cual sumó otras 24 preseas, entre estas 9 doradas.

Así, el representativo capitalino llega a un total de 73 oros, 45 platas y 58 bronces y se mantiene firme en el tercer lugar de la tabla general que es dominada por Antioquia con 117 oros y en segundo lugar Valle del Cauca con 93.

Los escualos distritales cerraron con lujo de detalles su participación en las justas escolares al entregar 9 oros, 9 platas y 6 bronces sobresaliendo deportistas como Gabriela Oviedo, Juan Andrés Cortés y Laura Ladino, entre otros.

Las pesas ganaron podios así: Yulieth Ospino 2 oros y una plata en la división de hasta 63 kilos, Sharon Díaz una dorada y 2 platas en divisional hasta 53 kilos, lo mismo que 6 bronces con Naomi Torrenegra y Rosmery Manjarrés.

En otras disciplinas, judo aportó una plata en kata equipos prejuvenil con Silvana Valera e Isabela Martínez, en paratletismo la plata de Josefina Tamayo en 400 metros planos T20 y el bronce en baloncesto 3×3 masculino juvenil gracias a la actuación del colegio Athlon Academy de la localidad de Usaquén, en vibrante torneo que se realizó en la unidad deportiva Ramiro Echeverri de Palmira.

Este lunes entran en recta final las competencias en levantamiento de pesas, ajedrez y tenis de mesa, mientras inician actividades el patinaje de carreras y el fútbol.