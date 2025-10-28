    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 28 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 28 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8026 – La 5ta 2 – Tarde 4863 – La 5ta 3

    Culona
    Día 6670 – Noche 8331

    Astro Sol
    0008 – Signo Géminis

    Pijao de Oro
    9784 – La 5ta 1

    Paisita
    Día 0020 – La 5ta 7 – Noche 1249

    Chontico
    Día 2599 – La 5ta 4 – Noche 7079 – La 5ta 7

    Cafeterito
    Tarde 0186 – La 5ta 6 – Noche 0766 – La 5ta 9

    Sinuano
    Día 9165 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 333 – Noche

    Play Four
    Día 6506 – Noche

    Samán
    Día 6796

    Caribeña
    Día 4862 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 9693 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 1757 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1058 – La 5ta 2 – Tarde 5295 – La 5ta 5

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte