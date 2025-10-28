Resultados de las loterías y chances de este martes 28 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 28 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 8026 – La 5ta 2 – Tarde 4863 – La 5ta 3
Culona
Día 6670 – Noche 8331
Astro Sol
0008 – Signo Géminis
Pijao de Oro
9784 – La 5ta 1
Paisita
Día 0020 – La 5ta 7 – Noche 1249
Chontico
Día 2599 – La 5ta 4 – Noche 7079 – La 5ta 7
Cafeterito
Tarde 0186 – La 5ta 6 – Noche 0766 – La 5ta 9
Sinuano
Día 9165 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 333 – Noche
Play Four
Día 6506 – Noche
Samán
Día 6796
Caribeña
Día 4862 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 9693 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 1757 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 1058 – La 5ta 2 – Tarde 5295 – La 5ta 5