Bogotá estrena ruta TransMiZonal que beneficia usuarios de Ciudad Bolívar y Bosa

Foto: TransMilenio.

Aquí sí pasa, ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Atendiendo las necesidades de la comunidad y con el fin de complementar, conectar y mejorar la oferta de movilidad en Ciudad Bolívar y Bosa, este lunes 27 de octubre inició operación la nueva ruta de TransMiZonal G545 CC. Villa del Río – H545 El Ensueño, que beneficiará a más de 1.000 usuarios de ambas localidades en promedio al día.

“Gracias a nuestro trabajo articulado con la comunidad del sector, hoy es posible poner en marcha y operación la nueva ruta GH545. Con estas acciones buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje de la ciudadanía”, aseguró la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz.

La ruta operará de manera circular de lunes a sábados de 4:00 a.m. a 10:00 p.m., los usuarios podrán conectar con el componente troncal gracias a que una de sus paradas es frente a la estación de TransMilenio Madelena, en la troncal NQS Sur, y tiene un tiempo aproximado de entre 28 y 40 minutos de viaje en el circuito completo, dependiendo del tráfico en el la zona, y de aproximadamente 14 a 20 minutos por trayecto.

La proyección de intervalo de paso es de 10 minutos en hora pico, con 4 buses (cada uno de 50 pasajeros) del concesionario ETIB S.A.S.

Hacia El Ensueño, la ruta H545 contempla nueve paradas así:

Barrio Guadalupe – Carrera 63 con Autopista Sur – Frente al CC. Villa del Río Barrio Guadalupe – Autopista Sur con Carrera 63 Estación Madelena – Carrera 67 con autopista Barrio Rafael Escamilla – Carrera 67 con calle 59 sur Barrio Madelena-Carrera 67 con calle 60A sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 62B sur Barrio Atlanta – Carrera 67 con calle 65 sur Parque Residencial El Paraíso – Calle 59C sur con Transversal 70 Barrio El Ensueño – Calle 59C sur con carrera 52

11 puntos de parada hacia el CC. Villa del Río:

Urbanización Atlanta – Avenida Gaitán Cortés con avenida Villavicencio Barrio El Ensueño – Avenida Gaitán Cortés con transversal 63 Barrio Atlanta – Calle 59 sur con transversal 60 IED Rogelio Salmona – Transversal 59 sur con calle 59 sur Barrio Atlanta – Transversal 66A con calle 59 sur Barrio Atlanta – Carrera 67 con calle 66 sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 62B sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 60A sur Barrio Madelena – Carrera 67 con calle 57V sur Estación Madelena – Autopista Sur con carrera 66ª Barrio Guadalupe – Carrera 63 con Autopista Sur

Vale resaltar que, de estos puntos, se implementaron tres nuevos paraderos para mejorar la cobertura de este servicio.

Consulta información en la página web www.transmilenio.gov.co, sigue las redes sociales de TransMilenio, planea los viajes en la TransMiApp y únete al canal oficial de TransMilenio en WhatsApp.