Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el martes octubre 28, 2025

-Dólar TRM $ 3,874.84 (vigente 29 de octubre)
-Euro $ 4,483.50
-Bitcoin US$ 12.861,70

Tasa de Interés
-DTF: 8,63%
-UVR: $ 395,53
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,98
-Petróleo Brent US$ 59,95