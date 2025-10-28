Policía incautó mercancía ilegal en Bogotá avaluada en $270 millones

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó acciones operativas en Bogotá, que permitieron la incautación de mercancía ilegal y licor adulterado avaluado en $270 millones.

Unidades de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizaron ocho diligencias de registro y allanamiento en diferentes sitios de la capital.

Durante la primera intervención, llevada a cabo en cinco establecimientos de comercio, ubicados en las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Fontibón y Suba, se incautaron 2.872 pares de calzado, de los cuales 605 correspondían a usurpación marcaria y 831 eran de procedencia extranjera sin la documentación que acreditara su legal ingreso al país. El valor comercial estimado de esta mercancía asciende a $ 208.220.000.

Simultáneamente, en la localidad de Los Mártires, se desarrollaron tres diligencias de registro y allanamiento en bodegas donde las autoridades hallaron 1.174 botellas de licor adulterado de diferentes marcas, 10.000 estampillas falsas de las gobernaciones del Tolima y Cundinamarca, 100 botones de Buchanan’s y 27 botellas vacías, con un valor aproximado de $ 62.680.000.

“Estos resultados son una muestra del compromiso inquebrantable de la Policía de Bogotá con la protección del orden económico del país, al combatir de manera frontal las actividades ilícitas que afectan la libre competencia y el desarrollo del comercio legal. De igual forma, reafirmamos nuestro compromiso de salvaguardar la seguridad y la salud de los consumidores, garantizando que los productos que circulan en el mercado cumplan con la normatividad aduanera”, expresó el teniente coronel Diego Alfonso García Castañeda, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (e).

La Policía de Bogotá insta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la comercialización irregular de productos, comunicándose a la Línea Anticontrabando 159, al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co o al WhatsApp 321- 3942169.