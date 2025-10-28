La Feria Virtual de Cobro culmina este 28 de octubre

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

Debido a la alta participación ciudadana, la feria se extenderá hasta el lunes 27 y el martes 28 de octubre, ofreciendo la posibilidad de recibir asesoría y realizar trámites desde cualquier lugar.

Es importante precisar que esta es una oportunidad para acceder a información y apoyo en materia tributaria. En este momento no se encuentran vigentes alivios, amnistías ni descuentos sobre las deudas.

¿Qué impuestos se pueden gestionar?

Los contribuyentes en mora podrán recibir orientación sobre:

Impuesto predial

Impuesto de vehículos

Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

ReteICA

¿Cómo participar en la Feria Virtual de Cobro?

Para ingresar, los interesados deben acceder a este enlace habilitado por la Secretaría de Hacienda y seguir estos pasos:

Diligenciar el formulario con sus datos personales (nombre completo, tipo y número de documento, y correo electrónico).

Conectarse desde un lugar tranquilo, con buena señal de internet; se recomienda usar audífonos.

No cerrar el navegador mientras espera el turno. En caso de perder la conexión, podrá volver a ingresar con el mismo enlace.

Una vez asignado el turno, ingresar a la sala virtual con el nombre completo. Pueden elegir conectarse desde el navegador o a través de la aplicación Microsoft Teams.

Esperar a ser trasladado a una sala individual para ser atendido por un agente.

Al finalizar, se invitará a diligenciar una encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

Facilidades de pago

Quienes no cuenten con el valor total de la deuda podrán suscribir una facilidad de pago, siempre que la obligación sea igual o superior a $1.155.200, equivalente a 100 Unidades de Valor Básico (UVB) para 2025.

Si el plazo es menor a un año, no se requiere garantía.

Para los plazos de uno a cinco años, se debe presentar una garantía que respalde la obligación.

Bajo esta modalidad también es posible levantar embargos.

También se permite realizar pagos parciales para disminuir progresivamente el saldo adeudado.

Con la Feria Virtual de Cobro, la Administración Distrital acerca sus servicios a la ciudadanía, facilita los trámites tributarios y promueve el cumplimiento de las obligaciones en beneficio de todos.