Antes de terminar el año, Gobierno vacunará a más de 241.000 personas contra enfermedades prevenibles

Foto: Ministerio de Salud y Protección Social Gracias al Plan Nacional de Intensificación de la Vacunación, estrategia liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social para fortalecer la inmunización de poblaciones clave y prevenir brotes de enfermedades en el país, más de 241.000 personas serán vacunadas en todo el territorio nacional en lo que resta del año.

El objetivo es aumentar la cobertura especialmente en más de 100.000 niñas y niños, 48.000 mujeres gestantes y 93.000 adolescentes que no han completado sus esquemas de vacunación.

La medida responde al contexto epidemiológico actual, que ha generado alertas por la aparición de 754 brotes de tosferina y 113 de fiebre amarilla en Colombia, y un aumento de 11.668 casos de sarampión en otros países de la región de las Américas, lo que refuerza la importancia de mantener una cobertura amplia y oportuna.

“Por ello, desde el Ministerio de Salud y Protección Social invitamos a todas las familias, cuidadores y población objetivo a proteger su salud y la de quienes aman. La vacunación contra influenza, fiebre amarilla, VPH, tosferina, COVID-19, neumococo, varicela, hepatitis, entre otras, es fundamental en el contexto actual” expresó el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El Plan Nacional de Intensificación de la Vacunación 2025 contempla jornadas masivas y horarios extendidos para facilitar el acceso de toda la población:

• Semanas de intensificación: del 20 al 26 de octubre y del 17 al 23 de noviembre.

• Días centrales de jornada: 25 de octubre, 22 de noviembre y 13 de diciembre.

• Vacunatón nocturno: 24 de octubre, 21 de noviembre y 12 de diciembre.

Estas acciones se desarrollan en articulación con entidades aliadas como el ICBF, el Ministerio de Educación, Prosperidad Social, EPS e IPS, para identificar a las personas que aún no han sido inmunizadas.

Actualmente, Colombia cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de la región, con 23 biológicos gratuitos que protegen contra más de 30 enfermedades.

El país también avanza en la modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con la incorporación de nuevas vacunas como la hexavalente acelular para niñas y niños con peso inferior a 1.500 gramos y la del Virus Sincitial Respiratorio (VSR) para gestantes en zonas priorizadas.

En todo el país están disponibles más de 3.000 puntos de vacunación y miles de equipos extramurales, incluidos los Equipos Básicos de Salud, que recorren escuelas, hogares y comunidades rurales para acercar el servicio a todos los rincones de Colombia.

Con información del Ministerio de Salud y Protección Social