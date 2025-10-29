EE.UU reporta ataque a otra «narcolancha» en el Pacífico con saldo de cuatro «narcoterroristas» muertos

El secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, informó este miércoles sobre otro «ataque cinético letal» perpetrado contra una supuesta embarcación ligada al narcotráfico en aguas del océano Pacífico.

«Hoy temprano, por orden del presidente [Donald] Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico Oriental», escribió el alto funcionario en su perfil de X, sin precisar dónde tuvo lugar el evento. En contraste, aseveró que había ocurrido en «aguas internacionales».

Hegseth argumentó que el «buque» –aunque en el video se aprecia una nave de mucho menor calado– «era conocido» por los «servicios de inteligencia» del país norteamericano «por su participación en el contrabando de estupefacientes». En su decir, «transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes».

A ello sumó que cuatro varones –a los que tachó de «narcoterroristas»– «murieron durante el ataque», en el que «ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido» en la operación.

«El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen», completó.

Golpes a embarcaciones

Desde septiembre pasado, Washington ha perpetrado «ataques cinéticos» contra pequeñas embarcaciones, inicialmente en aguas caribeñas, pero la semana pasada se extendieron hacia el océano Pacífico.

Trump defendió la actuación de las fuerzas estadounidenses, al asegurar que los bombardeos han tenido lugar en «aguas internacionales» y que están justificados porque las drogas ilícitas le han costado la vida a unos 300.000 de sus conciudadanos, lo que hace que este problema sea, a su juicio, un asunto de seguridad nacional.

Pese a sus afirmaciones, EE.UU. no ha presentado evidencia en ninguno de los casos que permita fundamentar que se trataba de narcoembarcaciones.

Aunque el presidente estadounidense se ha abstenido de dar una respuesta contundente, no ha descartado operaciones terrestres para «combatir a los cárteles», si bien no ha precisado cómo y en dónde se realizarán.

Las acciones de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico han encendido la alerta en la comunidad internacional. Caracas ha denunciado que «EE.UU. fabrica enemigos para justificar un supuesto derecho a la defensa, lo que resulta en masacres en el mar Caribe».

En la misma línea se pronunció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova: «La CIA ha recibido permiso para realizar operaciones encubiertas en Venezuela. Claro, disculpen, pero si Estados Unidos necesita, desea con tanta desesperación desplegar sus agencias de inteligencia para combatir las drogas, el narcotráfico, deberían realizar una operación especial en Manhattan. Ahí es donde está la verdadera desgracia. Está simplemente en todas partes», declaró.