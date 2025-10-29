Cortes de luz este jueves 30 de octubre de 2025 en Bogotá, Soacha, Cota y Chía
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 30 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Cota y Chía, Cundinamarca.
Localidad de Barrios Unidos
Barrio Benjamín Herrera. De la calle 62 a la calle 64 entre la carrera 27 a la carrera 29 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Entreríos. De la carrera 67 a la carrera 69 entre la calle 79 a la calle 81 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Simón Bolívar. De la carrera 63 a la carrera 65 entre la calle 78 a la calle 80 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio Chicó Norte III Sector. De la carrera 44 a la carrera 46 entre la calle 94 a la calle 96 – Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.
Barrio Chicó Norte. De la calle 91 a la calle 93 entre la carrera 14 a la carrera 20 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio El Refugio. De la carrera 3 a la carrera 5 entre la calle 85 a la calle 87 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Bella Flor. De la carrera 26 a la carrera 28 entre la calle 72 sur a la calle 74 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrio Jardín Botánico. De la carrera 69 a la carrera 71 entre la calle 48 a la calle 50 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Barrio La Paz. De la carrera 3 a la carrera 6 entre la calle 51 sur a la calle 53 sur – Desde las 10:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio La Picota. De la carrera 3 a la carrera 5 entre la calle 51 sur a la calle 53 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 10:00 a. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio La Alameda. De la carrera 11 a la carrera 13 entre la calle 23 a la calle 26 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 234 a la calle 237 entre la carrera 51 a la carrera 54 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio Molinos Norte. De la carrera 9 a la carrera 11 entre la calle 112 a la calle 116 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio Santa Ana Occidental. De la carrera 10 a la carrera 12 entre la calle 105 a la calle 107 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Santa Ana. De la carrera 0 Este a la carrera 6 Este entre la calle 108 a la calle 111 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Santa Bárbara Central. De la carrera 10 a la carrera 12 entre la calle 117 a la calle 119 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Barrio Verbenal San Antonio. De la carrera 10 a la carrera 12 entre la calle 182 a la calle 184 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Localidad de Usme
Barrio Danubio II. De la carrera 3 Este a la carrera 5 Este entre la calle 53 sur a la calle 55 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá c
Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca
Barrio Pretensados Bogotá. De la calle 26 sur a la calle 29 sur entre la carrera 15 a la carrera 17 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.
Soacha – Comuna 3, en Cundinamarca
Barrio Ciudad Verde. De la carrera 29 a la carrera 31 entre la calle 29 a la calle 37 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio Portal del Nogal. Sector Guayavales, de la calle 32 a la calle 34 entre la carrera 28 a la carrera 30 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Cota, en Cundinamarca
Municipio de Cota. Veredas: Siberia, Parcelas – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Chía, en Cundinamarca
Municipio de Chía. De la carrera 2 a la carrera 4 entre la calle 17 a la calle 19 – Desde las 12:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.