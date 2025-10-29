Cárcel para responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana

Foto: Secretaría de Seguridad

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura y en un trabajo articulado de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de César Augusto Urrego Jaramillo, presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en la localidad de Bosa, al sur de la capital del país.

De acuerdo con la investigación, el pasado 7 de septiembre del presente año, este hombre dentro de una vivienda habría amordazado a la madre e hijo de su expareja sentimental y posteriormente le ocasionó la muerte mediante asfixia mecánica. Luego de cometer este hecho, intentó incinerar la residencia.

Después de recopilar el material probatorio, los investigadores le siguieron los pasos y gracias a la información aportada por la ciudadanía, este hombre fue ubicado en la vereda Las Nutrias del municipio de Bolívar, del departamento de Santander, donde intentaba huir de las autoridades. En este lugar se había escondido con la ayuda de un familiar.

Fue detenido mediante orden judicial por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, acceso carnal, acto sexual violento y hurto agravado y calificado.

Así mismo, este hombre presenta anotaciones por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

En lo corrido del 2025, gracias a los diferentes planes preventivos y operativos, en Bogotá se han detenido 17 personas por feminicidio.

«Todos los casos de feminicidios de este año en Bogotá han sido esclarecidos. Día a día trabajamos todas las autoridades unidas para que no se presenten estos hechos. En corrido del 2025 se han presentado 9 casos menos comparado con el mismo periodo del año anterior”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá invitan a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través de la de línea 155.