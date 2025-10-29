Hasta este 29 de octubre acceda a 600 cupos para esterilizar perros y gatos en punto fijo Universidad Nacional

Foto: IDYPBA.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), invita a los bogotanos y bogotanas a agendar su cita de esterilización en el punto fijo ubicado en la Universidad Nacional en la localidad de Teusaquillo, donde hay más de 600 turnos, hasta este 29 de octubre, para perros y gatos, machos y hembras.¡Conoce aquí detalles y accede a este servicio!

Más de 5.000 animales han sido esterilizados durante los últimos meses fortaleciendo el compromiso de la Administración distrital con el bienestar animal y el control poblacional responsable en Bogotá.

Para acceder al servicio, las personas interesadas deben agendar su turno ingresando a la página web https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos.

¡Recuerda, los procesos de esterilización ofrecidos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) son gratuitos y no requieren intermediación o pagos de dineros a terceros!